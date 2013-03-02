برنامه پخش مسابقات ورزشی از رادیو ورزش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پخش این رقابت ها به شرح زیر است:



شنبه 12/12/1391

* لیگ برتر فوتسال – هفته پایانی(همزمان با سایر دیدارها)

16:00 شهيد منصوري- صباي قم

16:00 شهرداري تبريز- گيتي‌پسند‌

* مرحله حذفی لیگ برتر بسکتبال- بازی چهارم(در صورت لزوم)

16:00 فولاد ماهان سپاهان - مهرام تهران

* فوتبال در اروپا – ویژه برنامه بررسی نتایج و حواشی جالب و شنیدنی لیگهای برتر اروپا

18:30 پخش مستقیم رئال مادرید – بارسلونا ، منچستريونايتد- نوريچ و سایر دیدارهای همزمان

*دیدارهای لیگ برتر اسپانیا و ایتالیا (در برنامه پنجره ای رو به شب)

22:30 اوساسونا- بيلبائو

23:15 آث ميلان- لاتزيو

---------------------------------------------------

يکشنبه 13/12/1391

* دیدارهای لیگ برتر اسپانیا،فرانسه و ایتالیا (در برنامه پنجره ای رو به شب)

23:15 آاس رم- جنوا

23:30 ليل- بوردو

23:30 رئال سوسيداد- بتيس

----------------------------------------------------

دوشنبه14/12/1391

* هفته 22 فوتبال لیگ دسته اول - جام آزادگان(همزمان با سایر دیدارها)

15:00 الوند همدان- گل گهرسيرجان

15:00 ماشين‌سازي‌تبريز- شاهين

* فوتبال لیگ برتر- هفته28جام خليج فارس

17:25 صبا قم – استقلال

------------------------------------------------------

سه شنبه15/12/1391

* همگام با لیگ - ویژه برنامه تحلیلی دیدارهای هفته 28 لیگ برتر فوتبال

18:00 بحث و بررسی کارشناسانه رقابتهای هفته 28 و گفتگو با مربیان و مسئولین تیمها

* فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور- نیمه نهایی

15:30 ذوب آهن – پرسپولیس(از مرحله 4/1 نهایی)

* مرحله 8/1 نهایی ليگ قهرمانان باشگاههای اروپا(در برنامه پنجره ای رو به شب)

23:15 منچستريونايتد- رئال مادريد

------------------------------------------------------

چهارشنبه 16/12/1391

* برنامه مرحله پلی‌آف لیگ برتر والیبال (ديدار سوم )

15:30 پیکان تهران - کاله مازندران

15:30 متین ورامین - سایپا البرز

* مرحله 8/1 نهایی ليگ قهرمانان باشگاههای اروپا(در برنامه پنجره ای رو به شب)

23:15 يوونتوس- سلتيك

23:15 پاري سن ژرمن- والنسيا

-------------------------------------------------------

پنجشنبه 17/12/1391

* لیگ کشتی فرنگی هفته سوم

18:30 هيأت كشتي خوزستان- صباي قم (اهواز)

18:30 پرسپوليس تهران- فولاد ماهان سپاهان (تهران)

-------------------------------------------------------

جمعه 18/12/1391

* فوتبال لیگ برتر- هفته29جام خليج فارس(همزمان با سایر دیدارها)

16:00 سپاهان - صبا قم

17:30 استقلال – تراکتورسازی

* دیدارهای لیگ برتر آلمان ، فرانسه و ایتالیا(در برنامه پنجره ای رو به شب)

23:00 آگزبورگ- نورنبرگ

23:00 استادي رنز- سنت اتين

24:00 بتيس- اوساسونا

23:15 جنوا- آث ميلان