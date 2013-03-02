برنامه پخش مسابقات ورزشی از رادیو ورزش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پخش این رقابت ها به شرح زیر است:
شنبه 12/12/1391
* لیگ برتر فوتسال – هفته پایانی(همزمان با سایر دیدارها)
16:00 شهيد منصوري- صباي قم
16:00 شهرداري تبريز- گيتيپسند
* مرحله حذفی لیگ برتر بسکتبال- بازی چهارم(در صورت لزوم)
16:00 فولاد ماهان سپاهان - مهرام تهران
* فوتبال در اروپا – ویژه برنامه بررسی نتایج و حواشی جالب و شنیدنی لیگهای برتر اروپا
18:30 پخش مستقیم رئال مادرید – بارسلونا ، منچستريونايتد- نوريچ و سایر دیدارهای همزمان
*دیدارهای لیگ برتر اسپانیا و ایتالیا (در برنامه پنجره ای رو به شب)
22:30 اوساسونا- بيلبائو
23:15 آث ميلان- لاتزيو
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يکشنبه 13/12/1391
* دیدارهای لیگ برتر اسپانیا،فرانسه و ایتالیا (در برنامه پنجره ای رو به شب)
23:15 آاس رم- جنوا
23:30 ليل- بوردو
23:30 رئال سوسيداد- بتيس
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دوشنبه14/12/1391
* هفته 22 فوتبال لیگ دسته اول - جام آزادگان(همزمان با سایر دیدارها)
15:00 الوند همدان- گل گهرسيرجان
15:00 ماشينسازيتبريز- شاهين
* فوتبال لیگ برتر- هفته28جام خليج فارس
17:25 صبا قم – استقلال
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سه شنبه15/12/1391
* همگام با لیگ - ویژه برنامه تحلیلی دیدارهای هفته 28 لیگ برتر فوتبال
18:00 بحث و بررسی کارشناسانه رقابتهای هفته 28 و گفتگو با مربیان و مسئولین تیمها
* فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور- نیمه نهایی
15:30 ذوب آهن – پرسپولیس(از مرحله 4/1 نهایی)
* مرحله 8/1 نهایی ليگ قهرمانان باشگاههای اروپا(در برنامه پنجره ای رو به شب)
23:15 منچستريونايتد- رئال مادريد
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چهارشنبه 16/12/1391
* برنامه مرحله پلیآف لیگ برتر والیبال (ديدار سوم )
15:30 پیکان تهران - کاله مازندران
15:30 متین ورامین - سایپا البرز
* مرحله 8/1 نهایی ليگ قهرمانان باشگاههای اروپا(در برنامه پنجره ای رو به شب)
23:15 يوونتوس- سلتيك
23:15 پاري سن ژرمن- والنسيا
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پنجشنبه 17/12/1391
* لیگ کشتی فرنگی هفته سوم
18:30 هيأت كشتي خوزستان- صباي قم (اهواز)
18:30 پرسپوليس تهران- فولاد ماهان سپاهان (تهران)
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جمعه 18/12/1391
* فوتبال لیگ برتر- هفته29جام خليج فارس(همزمان با سایر دیدارها)
16:00 سپاهان - صبا قم
17:30 استقلال – تراکتورسازی
* دیدارهای لیگ برتر آلمان ، فرانسه و ایتالیا(در برنامه پنجره ای رو به شب)
23:00 آگزبورگ- نورنبرگ
23:00 استادي رنز- سنت اتين
24:00 بتيس- اوساسونا
23:15 جنوا- آث ميلان
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