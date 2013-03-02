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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

از 12 تا 18 اسفندماه ؛

برنامه پخش مسابقات ورزشی از رادیو ورزش اعلام شد

برنامه پخش مسابقات ورزشی از رادیو ورزش اعلام شد

روابط عمومی رادیو ورزش برنامه پخش مستقیم مسابقات مختلف ورزشی از این رادیو را از 12 تا 18 اسفند اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پخش این رقابت ها به شرح زیر است:

شنبه 12/12/1391
* لیگ برتر فوتسال – هفته پایانی(همزمان با سایر دیدارها)
16:00 شهيد منصوري- صباي قم
16:00 شهرداري تبريز- گيتي‌پسند‌

* مرحله حذفی لیگ برتر بسکتبال- بازی چهارم(در صورت لزوم)
16:00  فولاد ماهان سپاهان - مهرام تهران

* فوتبال در اروپا – ویژه برنامه بررسی نتایج و حواشی جالب و شنیدنی لیگهای برتر اروپا
18:30 پخش مستقیم رئال مادرید – بارسلونا ،  منچستريونايتد- نوريچ و سایر دیدارهای همزمان

*دیدارهای لیگ برتر اسپانیا  و ایتالیا (در برنامه پنجره ای رو به شب)
22:30 اوساسونا- بيلبائو
23:15 آث ميلان- لاتزيو
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يکشنبه 13/12/1391
* دیدارهای لیگ برتر اسپانیا،فرانسه و ایتالیا (در برنامه پنجره ای رو به شب)
23:15 آاس رم- جنوا
23:30 ليل- بوردو
23:30 رئال سوسيداد- بتيس
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دوشنبه14/12/1391
* هفته 22 فوتبال لیگ دسته اول - جام آزادگان(همزمان با سایر دیدارها)
15:00 الوند همدان- گل گهرسيرجان
15:00 ماشين‌سازي‌تبريز- شاهين

* فوتبال لیگ برتر- هفته28جام خليج فارس
17:25 صبا قم – استقلال
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سه شنبه15/12/1391
* همگام با لیگ - ویژه برنامه تحلیلی دیدارهای هفته 28  لیگ برتر فوتبال
18:00 بحث و بررسی کارشناسانه رقابتهای هفته 28 و گفتگو با مربیان و مسئولین تیمها

* فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور- نیمه نهایی
15:30 ذوب آهن – پرسپولیس(از مرحله 4/1 نهایی)

* مرحله 8/1 نهایی ليگ قهرمانان باشگاههای اروپا(در برنامه پنجره ای رو به شب)
23:15 منچستريونايتد- رئال مادريد
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چهارشنبه 16/12/1391
* برنامه مرحله پلی‌آف لیگ برتر والیبال (ديدار سوم )
15:30 پیکان تهران - کاله مازندران 
15:30 متین ورامین - سایپا البرز 
* مرحله 8/1 نهایی ليگ قهرمانان باشگاههای اروپا(در برنامه پنجره ای رو به شب)
23:15 يوونتوس- سلتيك
23:15 پاري سن ژرمن- والنسيا
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پنجشنبه 17/12/1391
* لیگ کشتی فرنگی هفته سوم
18:30 هيأت كشتي خوزستان- صباي قم (اهواز)
18:30 پرسپوليس تهران- فولاد ماهان سپاهان (تهران)
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جمعه 18/12/1391
* فوتبال لیگ برتر- هفته29جام خليج فارس(همزمان با سایر دیدارها)
16:00 سپاهان - صبا قم
17:30 استقلال – تراکتورسازی

* دیدارهای لیگ برتر آلمان ، فرانسه  و ایتالیا(در برنامه پنجره ای رو به شب)
23:00 آگزبورگ- نورنبرگ
23:00 استادي رنز- سنت اتين
24:00 بتيس- اوساسونا
23:15 جنوا- آث ميلان

کد مطلب 2009622

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