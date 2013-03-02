بودجه سلامت در سال 92 به صورت ویژه دیده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید رمضان محسن پور افزود: بودجه سال 92 بخش سلامت انقباضی تنظیم شد ولی رئیس جمهور هم در جلسه هیئت دولت و هم در جلسه کارشناسی بودجه تاکید کرد که ما بودجه بخش سلامت را به صورت ویژه تنظیم می کنیم چون سلامت مردم برای ما مهم است.

وی در خصوص اعلام آمار، ارقام و درصدهای بودجه سلامت در سال 92 برای اطلاع عموم، اظهار داشت: بودجه سال 92 هنوز آنالیز نشده زیرا تقدیم دولت شده است و هفته آینده که منتشر شد آنالیز می کنیم و درصدها و ارقام آن را به اطلاع مردم و رسانه ها می رسانیم.