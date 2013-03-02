رشد 42 درصدی صادرات مازندران در 11 ماهه 91

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور بعد از ظهر شنبه در جلسه توسعه صادرات مازندران اظهار داشت: در یازده ماهه سال جاری صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 105 میلیون دلاری داشته است.

وی گفت: کشورهای عراق، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، افغانستان، ویتنام، هنگ کنگ، مالزی، امارات، سوریه، لبنان، ترکیه، چین، ژاپن به عنوان مقاصد صادراتی استان هستند.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: پیش بینی صادرات در یازده ماهه سالجاری حدود 230میلیون دلار بوده که با توجه به صادرات 356 میلیون دلاری، میزان 155 درصد اهداف این بخش در یازده ماهه سال جاری محقق شد.

هاشم پور افزود: در یازده ماهه سالجاری بیش از دو میلیون تن انواع موادغذایی، سیمان، محصولات کشاورزی، انواع موادمعدنی، مصالح ساختمانی، مصنوعات چوبی به ارزش حدود 356 میلیون دلار به مقصد کشورهای هدف ارسال شد.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.