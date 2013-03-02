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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

«شهر سوخته» در آستانه ثبت جهانی قرار دارد

«شهر سوخته» در آستانه ثبت جهانی قرار دارد

زاهدان - خبرگزاری مهر: شهر سوخته و تمدن هوشمند و خلاق آن با بیش از پنج‌ هزار سال قدمت به‌عنوان بزرگ‌ترین استقرار شهرنشینی در نیمه‌ی شرقی فلات ایران اینک در آستانه ثبت جهانی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب گفت: در کل کشور تنها ۱۴ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست جهانی  قرار دارد که امسال نیز « شهر سوخته» و «شوش دانیال» از  جمهوری اسلامی ایران کاندیداهای ثبت آثار در جهان هستند.

ملک سنجرانی با بیان اینکه مقدمات ثبت این اثر تاریخی انجام و به تایید کارشناسان ملی رسیده است، افزود: به همین منظور کارشناسان سازمان یونسکو در نیمه نخست سال آینده برای تایید و بررسی شرایط لازم به منظور ثبت این شهر تاریخی به سیستان سفر خواهند کرد.

وی شرایط لازم برای قرار گرفتن در فهرست آثار به ثبت رسیده جهانی را با توجه به محدودیت ها و سهمیه کشور های جهان بسیار دشوار دانست و ابراز امیدواری کرد: ثبت شهر سوخته سیستان در فهرست آثار جهانی برگ زرینی در اسناد تاریخی و فرهنگ این مرز و بوم و به خصوص استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.

وی گفت: شهر سوخته نمونه‌ای منحصر به ‌فرد و حکایت‌گر واقعی علم، صنعت و فرهنگ در گذشته‌های دور این مرز و بوم است و به دلیل یافته های موجود در آن از جمله نخستین انیمیشن و یا چشم مصنوعی در دنبا  قابلیت جهانی شدن را دارد.

کد مطلب 2009744

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