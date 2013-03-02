به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امرورز شنبه استقلال از ساعت 15:30 دقیقه در کمپ اختصاصی این باشگاه برگزار شد که این بار امیر قلعه‌نویی از ابتدا در تمرین حضور داشت و کار آماده سازی تیم را بر عهده داشت. حاشیه‌های این تمرین به شرح زیر است:

* مجید صالح، مربی استقلال پیش از شروع تمرین با لباس شخصی در کمپ اختصاصی باشگاه حضور یافت و با نشستن روی یک صندلی بر کار آماده‌سازی بازیکنان نظارت کرد.

* امیر قلعه‌نویی در شروع تمرینات چند دقیقه‌ای برای بازیکنان صحبت کرد. سرمربی استقلال حساسیت دو بازی آتی این تیم برابر صبا و تراکتورسازی را به آنها گوشزد کرد و گفت: باید بدنهایتان را آماده نگه دارید و آنقدر آماده باشید که به مشکل بر نخورید. فاصله سه روزه بین بازیها وجود دارد و باید رعایت همه چیز را بکنید تا در بازیهای بعدی به موفقیت دست پیدا کنیم.

* به محض ورود فرهاد مجیدی به کمپ، تماشاگران حاضر به سمت وی رفتند تا با این بازیکن عکس یادگاری و امضاء بگیرند.

* مجتبی جباری در تمرین امروز با پنج دقیقه تاخیر حاضر شد و پا به پای دیگران دوید.

* امیر قلعه‌نویی و فرهاد مجیدی به مدت 15 دقیقه دور از دیگر بازیکنان به صحبت‌های خصوصی با یکدیگر پرداختند که توجه همه حاضرین را به خود جلب کرده بود.

* با آمدن حنیف عمران‌زاده، طرفداران استقلال به سمت وی رفتند و به خاطر انتقادهایی روزهای اخیر نسبت به این بازیکن وی را مورد دلداری قرار دادند.

* فرزاد حاتمی، مهاجم تیم استقلال به خاطر سرماخوردگی در تمرین امروز هم حضور نداشت اما آرش برهانی با وجود سرماخوردگی در تمرین حضور داشت.

* فرهاد مجیدی در بخش زیادی از تمرین امروز زیر نظر مربی بدنساز استقلال به تنهایی تمرین کرد و به بدنسازی پرداخت.

* امیر قلعه‌نویی به هنگام تمرین آقا وسط در کنار بازیکنان جوان تیم قرار گرفت و به آنها روحیه داد.

* قلعه‌نویی در بخش‌های پایانی تمرین امروز میثم بائو را به گوشه‌ای از زمین فرا خواند و با این بازیکن به مدت 10 دقیقه صحبت کرد.

* استقلالی‌ها در تمرین امروز بعد از گرم کردن و تمرین آقا وسط بازی، به کارهای ترکیبی پرداختند و سانتر از جناحین و شوت از راه دور را در دستور کار خود قرار دادند.

* ایمان موسوی یک ربع زودتر از سایر بازیکنان تمرین را ترک کرد. دکتر ستوده، پزشک تیم استقلال در این باره توضیح داد که موسوی به خاطر کشیدگی عضله پا به کلینیک باشگاه رفت تا به فیزیوتراپی بپردازد.

* استقلالی‌ها فردا یکشنبه ساعت 13 تمرین خود را برگزار می‌کنند و پس از صرف ناهار راهی قم خواهند شد.