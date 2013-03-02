28 اسفند سال جاری آخرین مهلت برای استمهال وام های کشاورزی در آذربایجان شرقی

مسعود محمدیان عصر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا بر تصمیم نمایندگان ویژه ریاست جمهوری در خصوص مساعدت و نحوه تعیین تکلیف بدهکاران تا سقف 100 میلیون ریال شرایط ویژه ای برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بنا بر این دستورالعمل مانده بدهی تسهیلات دریافت شده توسط بهره برداران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی از ابتدای سال 79 تا پایان شهریور 91 اعم از اصل و سود تسهیلات تا سقف 100 میلیون ریال و برای مدت یک سال قابل امهال خواهد بود، افزود:به آن دسته از بدهکاران بخش کشاورزی برای پرداخت بدهی احتمالی فرصت داده خواهد شد.

محمدیان با بیان اینکه بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه ریاست جمهوری همچنین در استان هایی که برای پنج سال متوالی با خشکسالی مواجه بوده اند با تایید وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران اصل تسهیلات یاد شده با تصویب ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان، حداکثر تا مدت پنج سال تقسیط خواهد شد، افزود: با توجه به اینکه بر اساس گزارش مدیریت بحران، در پنج سال گذشته در آذربایجان شرقی به صورت متوالی با پدیده خشکسالی مواجه نبوده ایم لذا این بند شامل استان ما نخواهد شد.

وی با بیان اینکه این دستورالعمل مشمول تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی است ادامه داد: حضور گیرندگان تسهیلات و ضامن های مربوطه برای امهال و تقسیط بدهی در شعب این بانک الزامی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه بخشنامه مربوط به امهال وام های بهره برداران کشاورزی به تمام بانک های عامل در استان ابلاغ شده است افزود: کشاورزان و بهره برداران تا 28 اسفند ماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به بانک کشاورزی از این فرصت به وجود آمده استفاده کنند تا شاهد کاهش دغدغه در این بخش باشیم.

وی با بیان اینکه این سازمان تمام تلاش خود را به کار گرفته تا نسبت به تحقق و اجرایی شدن مصوبه هیئت محترم وزیران جهت استمهال تسهیلات بهره برداران در مناطق زلزله زده اقدام ویژه ای انجام دهد، افزود: طبق قولی که از مسئولان شبکه بانکی اخذ شده است به زودی دستورالعمل ویژه مناطق زلزله زده نیز ابلاغ خواهد شد.