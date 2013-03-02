سیدکمال طباطبایی تهیهکننده "قلب یخی" با اعلام خبر توزیع سری جدید این سریال از فردا 13 اسفندماه به خبرنگار مهر گفت: به خاطر وقفه چند هفتهای که به دلیل برخی مشکلات بود، از مردم پوزش میخواهم و این قول را میدهم که در ادامه، این مجموعه بهصورت مستمر پخش شود. مردم پیگیر سریال بودند و ما تا برطرف کردن مشکلات دچار وقفهای شدیم که به خاطر آن عذر میخواهم و اعلام میکنم از اینجا به بعد قسمتهای جذابتر سریال آغاز میشود.
وی افزود: این سریال بر اساس مدیوم سینما ساخته شده و مردم برای اولینبار سریالی را میبینند که برای مدیوم تلویزیون ساخته نشده، فول اچ دی و دالبی است و تکنیک ساخت آن این موضوع را ثابت میکند.
طباطبایی یادآور شد: تمام تلاش من در سریهای "قلب یخی" این بوده که از سینما جدا نشوم. کار نیز بر همین اساس ساخته شده و من با کار حرفم را ثابت میکنم. کافی است مردم سریال را ببینند. ما اولین و دومین سری را اچ دی ساختیم و سومین سری فول اچ دی که با صدای دالبی نیز ضبط و صداگذاری شده است. افرادی که تلویزیون سامسونگ دارند نیز میتوانند کار را به صورت تری دی ببینند.
این تهیهکننده تصریح کرد: من برای هر دی وی دی اندازه یک فیلم سینمایی انرژی گذاشتهام و احساس میکنم تا به حال 20 فیلم سینمایی ساختهام. مردم با تماشای کار متوجه این تفاوتها و کیفیت کار میشوند.
وی با اشاره به تجربه همکاری با سامان مقدم، تأکید کرد: کار سخت و سنگینی بود. این کارها برای بخش خصوصی فوقالعاده سنگین است. امیدوارم قانون کپی رایت در کشور ما به سرانجام برسد.
طباطبایی با اشاره به رو به پایان بودن مراحل فنی سریال، از پایان پخش آن در اردیبهشت ماه خبر داد و اعلام کرد هر قسمت به فاصله 10 روز از قسمت بعدی توزیع میشود.
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