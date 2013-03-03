توزیع درخت رايگان در پایتخت/ سرانه فضای سبز هر تهراني 15 متر

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر يكشنبه علی‌محمد مختاری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران به مناسبت هفته منابع طبيعي و روز درختكاري با خبرنگاران شهري نشست خبري و گفتگو داشت. در اين نشست مختاري اعلام كرد: روز 16 اسفند ماه روز فضاي سبز نامگذاري شده و امسال در اين روز 2400 هكتار فضاي سبز و جنگلكاري در قالب طرح كمربند سبز تهران افتتاح و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

توزيع يك ميليون نهال رايگان به شهروندان

وي افزود: يكي از اين جنگلكاري ها مربوط به شمال شرقي تهران و منطقه شهداي گمنام است كه تاثير بسيار خوبي در هواي پايتخت خواهد داشت. همچنين در اين هفته (منابع طبيعي) سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران پيش بيني توزيع و غرس يك ميليون نهال رايگان را كرده است به نحوي كه اين نهالها در 123 بوستان پايتخت به شهروندان توزيع مي شود. اين نهال ها مسمر و بدون مسمر هستند.

90 درصد درخواست مردم تهران از 137 مربوط به كاشت درخت در خانه ها

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران در بخش ديگري از سخنان خود به طرح توزيع 7 ميليون نهال رايگان در تهران اشاره كرد و گفت: اين طرح از سه ماه قبل آغاز شده و تاكنون 2 ميليون نهال رايگان توزيع شده است. استقبال شهروندان آنقدر زياد بوده كه بنا به گزارش سامانه 137 شهرداري تهران 90 درصد تماسهاي تلفني مربوطه به كاشت درخت در خانه ها بوده است.

كاشت 3 ميليون درخت توت، زيتون و گردو در تهران

مختاري با اشاره به اينكه سرانه فضاي سبز تهران به 15 متر مربع براي هر تهراني رسيده است گفت: قبل از دوره جديد مديريت شهرداري اين رقم 9 مترمربع بود. البته استاندار عالي 25 متر مربع است. سعي كرده اين درختاني در تهران كاشته شود كه بتواند سرب هوا را جذب كند و در پاكي هوا تاثير خوبي داشته باشد كه بيشتر اين درختها زيتون، توت نرك و گردو است. به عنوان نمونه ما تاكنون يك ميليون درخت گردو و يك ميليون درخت زيتون در تهران در حال كاشت داريم.

4 منطقه تهران فقر درخت دارند

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران اظهار داشت: متاسفانه در مناطق 10، 7، 11 و 17 تهران به دليل تراكم بافت هاي فرسوده و فشردگي خانه ها با مشكل كاشت درخت و ايجاد پارك روبرو هستيم ولي هم اكنون در همين مناطق و ساير مناطق تهران محيط مدرسه ها، مساجد و... در طرح كاشت درخت و فضاي سبز قرار گرفته است و هر مسجد و مدرسه اي درخواست كند كلينيك هاي گياهي تهران از طريق سامانه 137 و سازمان پاركها اقدام به كاشت نهال مي كنند.

ساخت فضاي سبز عمودي در دستور كار شهرداري

مختاري اعلام كرد: هم اكنون حدود 2 هزار پارك در تهران ايجاد شده است. حتي وارد ايجاد فضاي سبز عمودي در آپارتمانها هم شده ايم و 200 ساختمان به صورت پايلوت داراي فضاي سبز عمومي شده اند. البته در ايجاد فضاي سبز عمودي بايد گفت كه در اين خصوص ستادي تشكيل شده تا بناها را از نظر مصالح و نوع مقاومت و اسكلت ساختمان براي ايجاد فضاهاي سبز مورد ارزيابي قرار بگيرد.

5 ميليون لاله سرخ در بزرگراه ها

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران از كاشت 5 ميليون پياز لاله در حاشيه بزرگراه ها خبر داد و گفت: اين پيازها در فروردين ماه شكوفا شده و چهره بزرگراه ها را زيبا و شكيل مي كند.

استقبال از مسافران نوروزي در پاركها

مختاري اعلام كرد: براي استقبال از مسافران نوروزي به پايتخت پاركها و بوستانهاي ورودي تهران اعم از بوستان ولايت، آزادگان و شهيد كاظمي و... براي مسافران مناسب سازي شده و با برپايي چادر و تامين آب و حتي اجاق گاز سيار براي اسكان مسافران اقدام كرده ايم.

درختكاري 50 كيلومتري بزرگراه امام علي(ع)

وي اظهار داشت: در سال جاري 700 پروژه بزرگ فرامنطقه اي داشته ايم كه در نتيجه 123 بوستان در هر محله تهران بوده است. يكي از اين پروژه ها بزرگراه آزادگان بوده كه 40 كيلومتر درختكاري شده است. همچنين بزرگراه امام علي(ع) هم طرح درختكاري آن آغاز شده و حدود 50 كيلومتر رفت و برگشت بزرگراه در دست درختكاري است.

درختكاري در امامزاده ها و زمينهاي وقفي

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد بودجه اين سازمان و تعامل سازمان با سازمان اوقاف براي توسعه فضاي سبز گفت: هزينه 7 ميليون نهال درخت را ندارم ولي بودجه سازمان نسبت به سال گذشته 40 درصد افزايش پيدا كرده است. با اوقاف هم تعاملات خوبي داريم و درختكاري تمامي امامزاده ها اطراف تهران هم در دستور كار سازمان قرار دارد. ما هم اكنون بسياري از زمين هاي وقفي را اجاره 99 ساله كرديم و در آن درختكاري كرده ايم كه مي توان به امين آباد و غني آباد تهران اشاره كرد. هر سازماني هم بخواهد حاضر هستيم رايگان درختكاري كنيم.

پاركهاي تهران ايمن هستند

مختاري در پاسخ به اينكه برخي از پاركها مركزي براي معتادان شده است گفت: ما در بوستانها پليس پارك داريم كه مسئوليت انتظامات پاركها را بر عهده دارند. امروز حتي شهروندان شبها هم مي توانند با امنيت كامل به پارك ها و بوستانها بروند.