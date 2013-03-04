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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

توزیع نهال بین مردم در هفته درختکاری/افزودن سالی صدهزار هکتار به جنگلهای کشور

توزیع نهال بین مردم در هفته درختکاری/افزودن سالی صدهزار هکتار به جنگلهای کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره برنامه های هفته درختکاری اظهار داشت: در این هفته عمدتا با محوریت سازمان جنگل ها و با همکاری سازمان محیط زیست موضوع توزیع نهال بین مردم و در حقیقت ارتقاء فرهنگ درختکاری بین مردم انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت محمد جواد محمدی زاده درباره برنامه های هفته درختکاری اظهار داشت: در این هفته عمدتا با محوریت سازمان جنگل ها و با همکاری سازمان محیط زیست موضوع توزیع نهال بین مردم و در حقیقت ارتقاء فرهنگ درختکاری بین مردم انجام خواهد شد.

وی افزود:  همچنین مانند سنوات گذشته مسئولان ارشد نظام و کشور هم در این برنامه شرکت خواهند کرد.

به گفته رییس سازمان محیط زیست، تلاش ما در این است بر اساس هدفگذاری در قانون برنامه پنجم توسعه، یعنی جلوگیری از توسعه بیابان، سالی 500 هزار هکتار و توسعه جنگل کاری در کشور سالی 100 هزار هکتار به پیش برویم و امیدواریم بتوانیم به این هدف مهم دست پیدا کنیم.
 

کد مطلب 2010998

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