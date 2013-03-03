به گزارش خبرگزاری مهر ، یونس فاتح صبح یکشنبه در جلسه کمیته مسکن مهر استان که در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، گفت: تا کنون یک هزار و 693 واد مسکن مهر در استان توسط تعاونی های مسکن مهر تحویل متقاضیان شده و دو هزار و 730 واحد نیز آماده تحویل است که تا پایان اسفند ماه سال جاری تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی با بیان اینکه 15 هزار و 370 واحد مسکن مهر توسط تعاونی های استان در حال احداث می باشد افزود: این تعداد واحد در قالب 193 تعاونی ساخته خواهد شد که در این بین 77 تعاونی مسکن مهر کارگری، 13 شرکت تعاونی مسکن مهر کارمندی و 103 شرکت تعاونی مسکن مهر آزاد وجود دارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: 189 هزار و 96 ثبت نام شده در سامانه مسکن مهر استان وجود دارد.

240 واحد مسکن مهر در اهر توسط تعاونی ها تحویل متقاضیان شده است

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اهر از تحویل 240 واحد مسکن مهر توسط تعاونی ها در این شهرستان خبر داد و گفت: یک هزار و 800 واحد مسکن مهر در قالب 20 تعاونی در شهرستان اهر در حال احداث است.

زین لعابدین امامی از تحویل 98 واحد تا پایان اردی بهشت ماه سال 92 خبر داد و گفت: 500 واحد نیز تا پایان خرداد ماه سال آینده آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد.

امامی افزود: تمامی زیر ساخت ها اعم از آب و فاضلاب، تلفن و گاز تامین شده است که فقط در زمینه برق مشکل وجود دارد که این موضوع در جلسات کارگروه مسکن شهرستان و استان مطرح شده و در حال حل و فصل است.

426 واحد مسکن مهر در سراب در حال اجراست

عبدالرضا وکیل آزاد ، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراب گفت: 426 واحد توسط تعاونی های مسکن مهر در حال اجرا است که 186 واحد اخیراً تحویل متقاضیان شده است.

وی در ادامه از تحویل 240 واحد در دو ماه آینده خبر داد و گفت: مسکن مهر به عنوان یک طرح ابتکاری و ماندگار است.

وکیل آزاد اظهار داشت: تمامی زیر ساخت ها اعم از آب و فاضلاب، گاز، تلفن و برق مساکن مهر شهرستان سراب تامین شده است.

وی از احداث مدرسه 6 کلاسه در محل مساکن مهر خبر داد و گفت: زمین این مدرسه توسط تعاونی های مسکن مهر در اختیار آموزش و پرورش سراب قرار گرفته است که توسط اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان در حال ساخت است.