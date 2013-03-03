برد گهر ضامن ماندن در کورس قهرمانی/ 16 تيمی شدن کیفیت لیگ را بالا می برد

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتكو كرانچار عصر یکشنبه در نشست خبري پيش از بازي با تيم گهر دورود اظهار داشت: ما بازي بسيار سختي پيش رو داریم، این در حالیست که گهر زماني كه مهمان ما در ورزشگاه اصفهان بود دیدگاه بسیار خوبي را از خودش در نزد ما ایجاد کرد و ما براي اين تيم بسيار احترام قائليم.

كرانچار در ادامه افزود: اگرچه در حال حاضر تيم گهر متأسفانه در منطقه خطر حضور دارد اما هنوز مقداري شانس دارد كه شايد بتواند خودش را از اين منطقه نجات دهد و به پلي آف برسد.

سرمربي سپاهان اصفهان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد وضعیت این تیم تصريح كرد: من خودم شخصأ از آمادگي تيم راضي هستم به خصوص بعد از بازي با النصر كه يك نمايش بسيار خوب را ارائه کردیم و بايد گفت پيش شرط ما براي باقي ماندن در رقابت صدر نشيني، برد مقابل تيم گهر است و ما بايد تيم گهر را ببريم.

کرانچار در مورد تماشاگران دورودی نیز به خبرنگار مهر گفت: من مي ديدم كه در بازي هاي گذشته مردم دورود چگونه به ورزشگاه آمدند و با شور و اشتياق تيم خود را تشويق مي كردند و علاوه بر تيم خود تيم حريف را نيز مورد تشويق قرار مي داند و اميدوارم كه اين رسم ديرينه بازهم در بازي فردا تكرار شود.

وی در ادامه در رابطه با استفاده از بازيكنان بومي در تيم سپاهان نیز گفت: نسخۀ استفاده از بازيكنان بومي بسيار ساده است؛ بايد به بازيكنان جوان اعتماد كرد، به آن جهت صحيح داد، بايد بسيار محافظت شود و آزادي كامل براي توسعه كارش به او داد.

سرمربي تيم سپاهان همچنین در مورد تعداد تیم های لیگ برتر نیز افزود: به نظر من 16 تيمی شدن ليگ برتر بهتر است و كيفيت تيم ها را بيشتر مي كند؛ گرچه در حال حاضر هم ليگ با كيفيت است اما با كاهش تيم ها كيفيت بيشتر هم مي شود.

كرانچار در پایان سخنانش با اشاره به بازی فردا عنوان كرد: گرچه ما بايد اين بازي را ببريم اما كاملأ در شانس به روي گهر باز است و از نظر من بايد به اين تيم ايمان داشت، حيف است كه اين تيم بخاطر جو مثبتي كه در شهر دورود وجود دارد در ليگ برتر باقي نماند.