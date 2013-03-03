به گزارش خبرنگار مهر، محمد مايلي كهن در نشست خبري پیش از بازی گهر و سپاهان در مورد شرایط تیم گهر اظهار داشت: شرايط تيم منظم است و بازيكنان با انگيزه كار مي كنند.

وي در ادامه افزود: ما طی سه بازي اخير كه در مقابل سه تيم رده بالاي جدول داشتيم فوتبال خوبي را ارائه داديم ولي متأسفانه نتايج خوبی نگرفتیم، در هر صورت من از بچه ها واقعأ راضي هستم كه با تمام توان تلاش مي كنند در ميدان حاضر مي شوند.

مايلي كهن در ادامه عنوان كرد: غير از ساشا كلونيجا كه از ناحية كف پا مصدوم است و محمد پروين و اميد سينك باقي بازيكنان در خدمت تيم هستند.

وي تصريح كرد: در رابطه با كاهش تيم هاي ليگ برتر بايد كارشناسي كار شود و بر اساس آن تصميم گرفت.

مايلي كهن در ادامه گفت: حذف تقريبأ پنج تيم از ليگ به نفع فوتبال ما نيست و كيفيت ليگ به كاهش يا افزايش تيم ها بر نمي گردد، بلكه يكسري موارد ديگر است كه اگر بتوان آنها را رعايت كرد به كيفيت ليگ افزوده مي شود، اما متأسفانه ما آنها را رعايت نمي كنيم.

وی به برخی شرایط لیگ حرفه ای و با کیفیت اشاره کرد و بیان داشت: در هفته هاي اخير اعتراض هاي بسياري در مورد داوري شده و تنها تيمي كه در اين زمينه كوچكترين اعتراضي نكرده تيم گهر بوده، علي رغم اينكه اين تيم هم در اين زمينه متضرر شده است.

وي در ادامه افزود: به نظر من اگر ما براساس قوانين عمل نكنيم با 16 يا 14 تيم هم نمي توان ليگ با كيفيت داشت؛ ليگ با 16 تيم هم مي تواند فاقد كيفيت باشد و تقليل يا افزايش تيم ها به كيفيت ليگ كمك نمي كند.

سرمربي گهر دورود در ادامه با بیان اینکه ما به دنبال اين نيستيم كه بخواهيم به هر وسيله اي پيروز شويم، عنوان کرد: يكي از دستاوردهاي تيم گهر و شهرستان دورود اين است كه به پايتخت فرهنگي كشور مشهور شده است و ما تمام تلاشمان را مي كنيم كه با آنچه كه داريم به هدفمان برسيم.

وي در اين نشست همچنین بر ضرورت امانت داری خبرنگاران تاکید و عنوان كرد: خواهش می کنم هر صحبتي كه مطرح می شود دقيقأ همان را منعكس كنيد زيرا در بعضی موارد ديده شده كه حتي با جابجا شدن يك حرف در كل صحبت تغيير ايجاد می شود.

