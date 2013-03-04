بیش از همه کارهایم نگران جشنواره حبیبم

امیرحسین فردی، نویسنده پیشکسوت، مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و پایه‌گذار جشنواره شهید غنی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حبيب در جوار مسجد بزرگ شد و زندگي‌اش تعريف شده با آداب و رسوم خاص بود. او در جمعی زیست می‌کرد که هم عشق داستان‌نویسی داشتند و هم نیروهای انقلابی به شمار می‌رفتند.

وی ادامه داد: جشنواره شهید غنی‌پور، ادامه همان جلسات قبل از انقلاب مسجد جوادالائمه (ع) و سال‌هاي دهه اول بعد از انقلاب است. مثل هر جريان ديگر به جايي رسيد كه انرژي و انگيزه‌هاي ابتدايي را نداشت. بايد شكل كار تغيير مي‌كرد و انگيزه مجددي تزريق مي‌شد. پافشاري بر همان روش‌هاي اوليه به دور از عقل و منطق بود و جواب نمي‌داد. بنابراين تدارك يك جشنواره ادبيات داستاني با نام اين شهيد ديده شد تا صداي تازه‌اي در فضاي ادبي كشور به وجود بياورد.

فردی خاطرنشان کرد: دست‌اندركاران جشنواره همچنان با نگاه اوليه كار مي‌كنند و هيچ حق‌الزحمه‌اي نمي‌گيرند. در حالي كه وقت زيادي براي اين كار مي‌گذارند. با همين انگيزه‌ها بود كه جشنواره توانست جايي براي خودش باز كند. ما به يك حركت محدود در سطح مسجد فكر مي‌كرديم و به آن راضي بوديم، اما مهر مقبوليت مجامع فرهنگي كشور بر اين جشنواره نقش بست و ما را به فكر بيشتر و گستردگي كار واداشت.

وی اظهار داشت: موضوعات و زمينه‌هاي متعددي به جشنواره اضافه شد كه مي‌شود به بررسي آثار بزرگسال و زندگينامه‌هاي داستاني اشاره كرد.

این نویسنده پیشکسوت درباره برگزار نشدن جشنواره در مسجد بنا به سنت قدیمی آن و برگزاری‌اش در حوزه هنری توضیح داد: اول، درخواست مجدانه مادر شهيد بود. او مي‌گويد كه وقتي جشنواره‌اي به نام شهيد غني‌پور برگزار مي‌شود، اين سئوال پيش مي‌آيد كه بقيه شهداي محله چه مي‌شوند؟ چرا نامي از آنها برده نمي‌شود؟ اين پرسش‌ها موجب آزردگي مادر شهيد بود. رفت و آمد مهمانان در ماه آخر سال به غرب تهران و مشكلات ترافيكي، آماده‌سازي شبستان مسجد و مختل شدن نظم يك محله را هم به مشكلات برگزاري جشنواره در مسجد جوادالائمه (ع) اضافه كنيد. به علاوه اينكه، حوزه هنري ارتباط قديمي و تنگانگي با مسجد جوادالائمه (ع) داشته و در تاريخ شكل‌گيري حوزه نمي‌شود نامي از مسجد نبرد.

فردی در پایان گفت: دوستان همیشه به من لطف داشته و تأسیس یا دبیری جشنواره‌ها و برنامه‌های گوناگونی را به حقیر واگذار کرده‌اند، اما جشنواره‌هايي مانند ادبيات داستاني بسيج يا جشنواره داستان انقلاب، خودشان متولي مشخصي دارند، ولی جشنواره شهيد حبيب‌ غني‌پور هيچ‌كس را ندارد و بي‌پشتوانه است. هريك از ما چند نفر بايد گوشه‌اي از كار را بگيرد. در واقع، من بيش از ساير كارهاي فرهنگي، نگران جشنواره حبيب هستم.

دوازدهمین دوره جشنواره شهید حبیب غنی‌پور، عصر امروز با معرفی برگزیدگانش در حوزه هنری به کار خود پایان خواهد داد.