به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم پایانی این دوره از جایزه ادبی شهید حبیب غنی‌پور که عصر امروز دوشنبه 14 اسفند در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود، نتایج زیر اعلام خواهد شد:

بخش داستان کودک با موضوع آزاد

هیئت داوران در این بخش دو اثر «روزی که مانیا پادشاه شد» نوشته عذرا جوزدانی را به دلیل زبان مناسب، لحن گیرا و فضای خیال‌انگیز کودکانه و «جلد پنجاهم از مجموعه کتاب‌های نارنجی» نوشته فروزنده خداجو را به دلیل تازگی درونمایه، فضای خیال انگیز، زبان مناسب و لحن گیرا به عنوان شایسته تقدیر معرفی کرد.

هیئت داوران این بخش همچنین کتاب «یک نام و چند قصه» نوشته جمعی از نویسندگان با دبیری شکوه قاسم‌نیا را به عنوان کتاب سال انتخاب کرد.

بخش داستان نوجوان با موضوع آزاد

هیئت داوران در این بخش از جشنواره ادبی شهید غنی‌پور رمان «فصل پنجم سکوت» نوشته محمدرضا بایرامی را به دلیل خلق نگاه متفاوت درباره مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شایسته تقدیر معرفی کرد و کتاب «گردان قاطرچی‌ها» نوشته داوود امیریان را به دلیل بهره‌گیری مناسب و باورپذیر از عنصر طنز در روایت از هشت سال دفاع مقدس را هم به عنوان کتاب سال معرفی کرد.

بخش رمان و داستان بلند با موضوع انقلاب اسلامی

هیئت داوران در این بخش رمان «رُنج» نوشته محمد مهدوی نورآبادی را به دلیل روایت پرکشش و هیجان انگیز داستانی به عنوان اثر شاییسته تقدیر معرفی کرد اما هیچ اثری را شایسته عنوان کتاب سال ندانست.

بخش خاطره با موضوع دفاع مقدس و انقلاب اسلامی

هیئت داوران در این بخش از جشنواره کتاب «نورالدین پسر ایران» نوشته معصومه سپهری را به دلیل تلفیق هنرمندانه یافته‌ها و تدوین زیبای اثر به عنوان کتاب شایسته تقدیر معرفی کرد و کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سید ناصر حسینی‌پور را به دلیل فضاسازی و شخصیت‌پردازی مناسب و بیان هنرمندانه ویژگی‌های راوی در کتاب به عنوان کتاب سال اعلام کرد.

بخش زندگینامه داستانی با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

در این بخش هیئت داوران کتاب «خواب خون» نوشته محمد عزیزی را به دلیل جامعیت و فضاسازی مناسب از زندگی شهید فهمیده به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی کرد، ولی هیچ کتابی شایسته عنوان کتاب سال شناخته نشد.

بخش داستان با موضوع آزاد

در این بخش و براساس نظر هیئت داوران مجموعه داستان «فقط عاشق زبان عاشق را می‌فهمد» نوشته قاسمعلی فراست به دلیل یکدستی محتوایی اثر و قالب و چهارچوب داستانی محکم شایسته تقدیر شناخته شد ولی هیچ اثری به عنوان کتاب سال معرفی نشد.

بخش رمان با موضوع آزاد

هیئت داوران در این بخش هیچ اثری را شایسته تقدیر معرفی نکرد، ولی رمان «دشت‌های سوزان» نوشته صادق کرمیار را به دلیل زبان مناسب، لحن گیرا و خلق فضای صمیمی در بیان روایتی پرکشش از عشایر خوزستان به عنوان کتاب سال معرفی کرد. این کتاب، سال گذشته نیز به عنوان بهترین رمان از سوی کاربران خبرگزاری مهر انتخاب شده بود.