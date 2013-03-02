نفرت مردم مصر از دخالتهای آمریکا/ تصاویر جان کری به آتش کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع گزارش داد: تظاهرات کنندگان مصری تصاویر جان کری وزیر خارجه آمریکا را در مقابل وزارت خارجه مصر به آتش کشیدند.

منابع مصری اعلام کرد: تظاهرات کنندگان در مقابل ساختمان وزارت خارجه مصر در خیابان جاده ساحلی نیل ضمن لگد مال عکسهای جان کری علیه وی شعار دادند: از مصر بیرون برو، انقلاب ما آزاد باقی خواهد ماند، ما نسل به نسل می گوییم نه آمریکا و نه اسرائیل، نه وزارت کشور نه وزارت خارجه، زیرا هر دو باند اخوان المسلمین هستند، جان کری برای چه آمده؟ برای اجرای دستورات آمریکا آمده است.

الیوم السابع گزارش داد: تدابیر شدیدی در اطراف ساختمان وزارت خارجه مصر اتخاذ شده است به ویژه اینکه لحظه به لحظه بر تعداد تظاهرات کنندگان افزوده می شود.

از سوی دیگر جریان استقلال مصر با صدور بیانیه ای با اشاره به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره مصر آن را دخالت آشکار در امور مصر توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است: درخواست جان کری از مخالفان برای تحریم نکردن انتخابات پارلمانی در مصر در واقع نوعی حمایت از حکومت اخوان المسلمین است و سفر جان کری سبب افزایش اختلافات سیاسی و تنش در مصر می شود.

تشکل موسوم به جریان استقلال مصر بیان کرد: همه گروههای سیاسی مصری باید با اتخاذ موضعی واحد درباره دیدار جان کری از مصر منافع کشور را بر منافع حزبی و شخصی ترجیح دهند تا دولت آمریکا از نارضایتی مردمی از سیاستهای آمریکا در مصر آگاه شود.

این تشکل مصری آمریکا را مسئول تنش های مصر توصیف کرد. رسانه های مصری از ادامه درگیریها در المنصوره و استفاده نیروهای پلیس از گاز اشک آور علیه معترضان خبر داده اند.