انفجار بمب مقابل هتل محل اقامت رئیس جمهوری هند در بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری "ان دی تی وی" هند گزارش داد که یک بمب مقابل هتل "پراناب موخرجی" رئیس جمهوری هند که همزمان با ناآرامی ها به بنگلادش سفر کرده است، منفجر شد اما هیچ فردی آسیب ندید.

پراناب موخرجی در سفر سه روزه به بنگلاش با همتای بنگلادشی درباره موضوعات حل نشده میان دو کشور گفتگو می کند. این سفر درحالیست که در جریان اعتصاب و ناآرامی ها در بنگلادش میان حامیان "سعیدی" از رهبران گروه های افراطی و نیروهای پلیس دستکم 14 نفر کشته شدند.

دولت بنگلادش تدابیر امنیتی را پیش از آغاز اعتصاب دو روزه در اعتراض به حکم اعدام دلوار حسین سعیدی رهبر حزب موسوم به "جماعت اسلامی" که به جرم کشتار، تجاوز جنسی، سرقت و جرایم دیگر در جنگ استقلال سال 1971 به اعدام محکوم شده افزایش داد. مخالفین بر این باورند که حکم اعدام وی با انگیزه سیاسی بوده است، این درحالیست که دولت بنگلادش این اتهامات را رد می کند.