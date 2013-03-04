  1. دين، حوزه، انديشه
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

آیت الله نمازی:

رسانه ها باید هنر پیوند زدن جامعه را با قرآن پیدا کنند

رسانه ها باید هنر پیوند زدن جامعه را با قرآن پیدا کنند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: دستگاه های رسانه ای باید برای جذب افکار عمومی به ویژه نسل جوان، هنر پیوند زدن جامعه را با قران پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با بیان اینکه در قرآن به همه نیازهای بشر اعم از مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی، خانوادگی و مدیریتی پرداخته شده، تأکید کرد: رسانه ها باید با هدایت و همکاری کارشناسان قرآنی موضوعات را براساس نیاز مردم استخراج کنند و در اختیار مخاطبان قرار دهند.

وی افزود: اگر نیازهای روزمره و لحظه ای جامعه به صورت کاربردی از قرآن استخراج و ارائه شود به طور حتم برای بینندگان و شنوندگان جاذبه خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در شهرستان کاشان با تأکید بر اینکه مطالب رسانه ای باید برای مخاطبان جاذبه داشته باشد، افزود: اگر مطالب ارائه شده به درستی و با توجه به شناخت از مخاطب  و متناسب با اقشار و سنین مختلف تهیه و ارائه شود، مخاطب با انگیزه مطالب را پیگیری می کند.

آیت الله نمازی صدا و سیما، خطبه های نمازجمعه، خطابه های وعاظ بویژه در ایام ماه مبارک رمضان، محرم و صفر و کلاسهای آموزش و پرورش و بالاخره دانشگاه ها را ظرفیتهای نظام برای ترویج فرهنگ قرآنی برشمرد و گفت: رسانه ها باید برای تغذیه فکری، معنوی، اجتماعی و سیاسی جامعه از همه امکانات نظام بهره بگیرند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان درباره چگونگی تعامل نخبگان، مفسران و پژوهشگران قرآنی با رسانه ها اظهار داشت: معمولا اساتید و علما و مفسران درحوزه های علمیه و استانها جلسات اخلاق و تفسیرو مباحث مختلف اجتماعی برگزار می کنند و رسانه ها باید هنر حسن استفاده از این جلسات را داشته باشند.

دومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های برخط قرآنی آیات به همت اداره کل ارشاد استان تهران با حضور مسئولان لشکری و کشوری، 19 اسفند در مرکز همایشهای برج آزادی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 2011182

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