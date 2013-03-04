رسانه ها باید هنر پیوند زدن جامعه را با قرآن پیدا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با بیان اینکه در قرآن به همه نیازهای بشر اعم از مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی، خانوادگی و مدیریتی پرداخته شده، تأکید کرد: رسانه ها باید با هدایت و همکاری کارشناسان قرآنی موضوعات را براساس نیاز مردم استخراج کنند و در اختیار مخاطبان قرار دهند.

وی افزود: اگر نیازهای روزمره و لحظه ای جامعه به صورت کاربردی از قرآن استخراج و ارائه شود به طور حتم برای بینندگان و شنوندگان جاذبه خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در شهرستان کاشان با تأکید بر اینکه مطالب رسانه ای باید برای مخاطبان جاذبه داشته باشد، افزود: اگر مطالب ارائه شده به درستی و با توجه به شناخت از مخاطب و متناسب با اقشار و سنین مختلف تهیه و ارائه شود، مخاطب با انگیزه مطالب را پیگیری می کند.

آیت الله نمازی صدا و سیما، خطبه های نمازجمعه، خطابه های وعاظ بویژه در ایام ماه مبارک رمضان، محرم و صفر و کلاسهای آموزش و پرورش و بالاخره دانشگاه ها را ظرفیتهای نظام برای ترویج فرهنگ قرآنی برشمرد و گفت: رسانه ها باید برای تغذیه فکری، معنوی، اجتماعی و سیاسی جامعه از همه امکانات نظام بهره بگیرند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان درباره چگونگی تعامل نخبگان، مفسران و پژوهشگران قرآنی با رسانه ها اظهار داشت: معمولا اساتید و علما و مفسران درحوزه های علمیه و استانها جلسات اخلاق و تفسیرو مباحث مختلف اجتماعی برگزار می کنند و رسانه ها باید هنر حسن استفاده از این جلسات را داشته باشند.

دومین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های برخط قرآنی آیات به همت اداره کل ارشاد استان تهران با حضور مسئولان لشکری و کشوری، 19 اسفند در مرکز همایشهای برج آزادی تهران برگزار می شود.