پایان دوئل مرگبار زن و مرد جوان با 30 ضربه چاقو

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز دهم فروردین سال گذشته مردی در تماس با پلیس 110 از قتل همسرش خبر داد.

دقایقی بعد تیمی از کارآگاهان همراه بازپرس ویژه قتل در محل جنایت در یکی از روستاهای شهرستان رباط کریم حاضر شدند. آنها پس از ورود به قتل گاه زن جوان با جسد او در حالیکه با ضربه های متعدد چاقو از پا در آمده بود روبرو شدند.

در نخستین بررسی ها مشخص شد مقتول به نام نرگس 35 ساله اختلاف شدیدی با شوهرش داشته و چند بار از سوی او تهدید به قتل شده بود. در ادامه همسر مقتول به نام فیصل دستگیر شد که در بازجویی ها به قتل نرگس اعتراف کرد.

پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

مرد جنایتکار صبح روز 21 دی ماه سال گذشته پای میز محاکمه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: در تعطیلات نوروز برای دیدن خانواده همسرم به شهرستان رفتیم در آنجا او به من تهمت زد که با زنان دیگر ارتباط پنهانی دارم. من هم عصبانی شدم و نرگس را به قتل تهدید کردم. جلوی خانواده اش به او گفتم وقتی به خانه برگردیم تو را تکه تکه می کنم. شب حادثه تصمیم خودم را گرفته و کاردی را زیر بالشم مخفی کردم. صبح که از خواب بیدار شدم دیدم چاقو در دست نرگس است او مرا تهدید کرد و گفت: نقشه ات لو رفته و حالا من تو را می کشم. به طرفم حمله کرد که چاقو را از دستش گرفته و چندین ضربه به بدنش وارد کردم وقتی از مرگش مطمئن شدم با پلیس تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دادم.

قاضی اصغر عبداللهی رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و 4 قاضی مستشار پس از آخرین دفاعیات متهم و با توجه به درخواست قصاص از سوی اولیاء دم فیصل را به قصاص نفس - اعدام - محکوم کردند.با اعتراض متهم به حکم مجازاتش پرونده برای رسیدگی نهایی به شعبه 11 دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دادگاه حکم اعدام را به دلیل مطرح نشدن تقاضای پدر مقتول در دادگاه نقص کرده و پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه بازگرداندند.

صبح امروز اولیای دم مقتول و متهم به دادگاه احضار شدند تا پرونده با رفع نقص و صدور حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شود که به دلیل عدم انتقال متهم به دادگاه، جلسه محاکمه به روز دیگر موکول شد.