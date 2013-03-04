10 سال زندان مجازات آتش زدن همسر

به گزارش خبرنگار مهر،اواسط خرداد ماه امسال صدای زنی که فرباد می زد " سوختم، سوختم" سکوت محله ای در تهران را شکست. همسایه ها قصد کمک به این زن را داشتند اما در قفل بود. به همین خاطر در را شکسته و پیکر نیمه جان هاجر 44 ساله را به بیمارستان رساندند.

سوختگی خیلی شدید بود و هاجر نتوانست تحمل کند و چند روز بعد فوت کرد. هاجر در این مدت تنها توانسته بود بگوید که شوهر 53 ساله اش عباس روی او بنزین ریخته و او را کشته است.با مرگ هاجر و اظهارات قبل از مرگ او اقدامات برای دستگیری عباس انجام شد. تا اینکه ماموران توانستند شوهر او را در قم پیدا و دستگیر کنند. او در اعترافات اولیه اش به ریختن بنزین و آتش زدن زنش اعتراف کرد و در جواب این سوال که چرا به قم رفته بود گفت:«من برای توبه و کمک گرفتن از خدا به آنجا رفته بودم و قصدم فرار نبود.»

با تشکیل پرونده و بازسازی صحنه قتل بازپرس دادسرای جنایی تهران برای عباس به اتهام قتل همسرش هاجر قرار مجرمیت صادر کرد اما با گذشت فرزندانشان آنها پرونده تنها برای رسیدگی از جنبه عمومی به دادگاه کیفری ارجاع شد.

هفته گذشته در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی برگزار شد پس از قرائت کیفر خواست از عباس خواسته شد در جایگاه حاضر شود و از خودش دفاع کند.او درباره انگیزه اش برای این کار گفت:« من و هاجر 8 سالی می شد که اختلاف داشتیم.در این مدت هم دادگاه 3 بار حکم طلاق را صادر کرده بود اما هر بار هاجر به یک بهانه ای سنگ می انداخت و نمی گذاشت از هم جدا شویم.جرات کشتنش را هم نداشتم. صبح روزی که هاجر را آتش زدم او را سوار وانتم کردم و به بهشت زهرا بردم تا همانجا او را بکشم اما از تهدید های پسر بزرگم ترسیدم و هاجر را صحیح و سالم به خانه برگرداندم.نزدیکی ها ظهر بود که به خانه رسیدیم.هاجر رفته بود آشپزخانه نهار درست کند.در یک لحظه ظرف بنزین را برداشتم و به آشپزخانه رفتم. هاجر دم گاز ایستاده بود و پشت به من داشت غذا درست می کردم.از همان پشت سر بنزین را روی او ریختم.وقتی برگشت ببیند که چه شده چون گاز روشن بود آتش گرفت.من هم از خانه بیرون زدم تا اینکه دستگیر شدم.»

فرزندان مرد شیشه ای با بیان اینکه پدرشان به مدت 6 سال شیشه مصرف می کند و در این مدت چندین بار در مراکز ترک اعتیاد بستری شده است عنوان کردند که پدرشان را بخشیده و از این رو عباس تنها از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.

قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران پس از محاکمه متهم او را به 10 سال زندان محکوم کردند.