  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

کاشت 50 هزار اصله نهال در شرق تهران تا پایان سال

کاشت 50 هزار اصله نهال در شرق تهران تا پایان سال

شهردار منطقه 8 از کاشت 50 هزار اصله نهال تا پایان سال جاری در سطح این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: در آستانه نوروز و با هدف توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست 50 هزار اصله نهال در  سطح محدوده کاشته می شود.

وی با اشاره به ویژه برنامه های روز درختکاری افزود: با توجه به گستردگی این طرح، امسال علاوه بر اهدای نهال در هفته منابع طبیعی به شهروندان ، درتمامی معابر و محل های مستعد نیز عملیات کاشت نهال صورت می گیرد.

شادالوئی تصریح کرد: برگزاري كلاس هاي آموزشي درباره نگهداري گياهان آپارتماني ، توزيع بروشورهايي كه حاوي اطلاعات لازم در مورد نحوه کاشت درخت است و به شهروندان کمک مي کند تا با کاشت صحيح و اصولي نهال آشنا شوند از جمله برنامه های شهرداری منطقه 8 در روز درختكاري است.

وی گفت: آغاز عملیات هرس درختان و درختچه‌ها، واکاری نهال‌ها در معابر سطح منطقه، جانمایی فلاور باکس‌های گل در معابر ، درج پیام‌های فرهنگی و آموزش در سطح بوستانها از دیگر برنامه های اجرایی در طرح استقبال از نوروز است.

شادالوئی افزود: همچنین واحد فضای سبز منطقه 8 با برگزاری ویژه برنامه های مختلف در بوستانها، اهمیت کاشت درخت را برای شهروندان تشریح می کنند.

شهردار منطقه 8 با اشاره به ارتقای سطح آراستگی بوستانها افزود: نظافت معابر تاسیسات و تجهیزات پارکی، تعمیر و رنگ‌آمیزی مبلمان و وسایل بازی و ورزش بوستانها، کنترل سیستم روشنایی، شوینده‌ها و کنترل شیرآلات و رفع معایب آن در راستای ارتقای سطح آراستگی بوستان‌ها نیز  اجرا می‌شود.

شادالوئی گفت: طراحی لباس متحد کارگران فضای سبز، کاشت گلهای فصلی در بوستانها، میادین و ریفوژ معابر اصلی و برگزاری مراسم جشن درختکاری با حضور شهروندان از دیگر برنامه‌های اعلام شده در ستاد  استقبال از نوروز است.

کد مطلب 2011235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها