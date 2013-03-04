کاشت 50 هزار اصله نهال در شرق تهران تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: در آستانه نوروز و با هدف توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست 50 هزار اصله نهال در سطح محدوده کاشته می شود.

وی با اشاره به ویژه برنامه های روز درختکاری افزود: با توجه به گستردگی این طرح، امسال علاوه بر اهدای نهال در هفته منابع طبیعی به شهروندان ، درتمامی معابر و محل های مستعد نیز عملیات کاشت نهال صورت می گیرد.

شادالوئی تصریح کرد: برگزاري كلاس هاي آموزشي درباره نگهداري گياهان آپارتماني ، توزيع بروشورهايي كه حاوي اطلاعات لازم در مورد نحوه کاشت درخت است و به شهروندان کمک مي کند تا با کاشت صحيح و اصولي نهال آشنا شوند از جمله برنامه های شهرداری منطقه 8 در روز درختكاري است.

وی گفت: آغاز عملیات هرس درختان و درختچه‌ها، واکاری نهال‌ها در معابر سطح منطقه، جانمایی فلاور باکس‌های گل در معابر ، درج پیام‌های فرهنگی و آموزش در سطح بوستانها از دیگر برنامه های اجرایی در طرح استقبال از نوروز است.

شادالوئی افزود: همچنین واحد فضای سبز منطقه 8 با برگزاری ویژه برنامه های مختلف در بوستانها، اهمیت کاشت درخت را برای شهروندان تشریح می کنند.

شهردار منطقه 8 با اشاره به ارتقای سطح آراستگی بوستانها افزود: نظافت معابر تاسیسات و تجهیزات پارکی، تعمیر و رنگ‌آمیزی مبلمان و وسایل بازی و ورزش بوستانها، کنترل سیستم روشنایی، شوینده‌ها و کنترل شیرآلات و رفع معایب آن در راستای ارتقای سطح آراستگی بوستان‌ها نیز اجرا می‌شود.

شادالوئی گفت: طراحی لباس متحد کارگران فضای سبز، کاشت گلهای فصلی در بوستانها، میادین و ریفوژ معابر اصلی و برگزاری مراسم جشن درختکاری با حضور شهروندان از دیگر برنامه‌های اعلام شده در ستاد استقبال از نوروز است.