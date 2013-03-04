سفره هفت سین در میادین اردبیل گسترده می شود

یحیی نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این حرکت در راستای پاسداشت ارزشهای غنی عید نوروز و معرفی آن به عموم مردم است.

وی با بیان اینکه سفره هفت سین نماد برجسته نوروز است، تاکید کرد: مواد استفاده شده در این مجموعه همگی بر مبنای هفت عدد سین سنتی و باستانی نوروز خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: از سویی این مهم می تواند در زیبا سازی معابر شهری تاثیر گذار بوده و فضای میادین را برای استقبال از عید مزین کند.

همچنین از برگزاری مسابقات فرهنگی، تزئین تخم مرغ، تزئین سفره هفت سین و اجرای مراسمات آیینی مانند تکم گردانی خبر داد و متذکر شد: علاوه براین جشنواره صدای بهار که جشن شادی استقبال از نوروز است نیز در سطح استان برگزار خواهد شد.

اعلام آماده باش مراکز اقامتی

به گفته نقی زاده مراکز اقامتی، تفریحی و هتلها نیز برای پذیرش مسافران اعلام آمادگی کرده اند. علاوه بر این خانه های معلم و مساجد بین راهی نیز در آماده باش استقبال از مسافران نوروزی هستند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با یادآوری بازدید از این مراکز ادامه داد: تلاش شده زیبایی، بهداشت و ارائه خدمات کیفی در مراکز اقامتی رعایت شود.

وی با تاکید به نقش توریست پذیری شهرستان سرعین از بهسازی آبهای گرم خبر داد و عنوان کرد: نواقص مجتمعهای آبهای گرم معدنی رفع شده تا به بهترین حالت بتوانند ارائه خدمت کنند.