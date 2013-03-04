طبیعی بودن رنگ پوست دست پیوندی/ عارضه دارویی در بیمار مشاهده نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود یاوری اظهار داشت: در حال حاضر حال عمومی بیمار خوب است و خون رسانی به عضو پیوندی به صورت طبیعی در جریان است.

وی افزود: این بیمار در حال حاضر در بیمارستان پانزده خرداد بستری است و عارضه دارویی در وی دیده نشده و داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی دریافت می کند.

دکتر یاوری با بیان اینکه دو مرحله خطر در بیمار پیوندی وجود دارد گفت: خطر اول در 24 ساعت اول و خطر بعدی در هفته اول بعد از عمل بروز می کند که تاکنون با گذشت چند روز از عمل جراحی گرما و رنگ پوست دست پیوند زده شده طبیعی است و خون رسانی دست به صورت طبیعی جریان دارد.

به گزارش مهر، نخستین پیوند دست خاورمیانه روز چهارشنبه نهم اسفندماه در بیمارستان 15 خرداد انجام شد. دست اهدا شده مربوط به جوان 25 ساله‌ای است که در تصادف رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود بیمار گیرنده دست نیز با نام اسکندر مقدمی فردی 38 ساله است که 6 سال قبل مچ دست وی قطع شده بود.