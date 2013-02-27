جزئیات اولین پیوند دست خاورمیانه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد کلانتر هرمزی در نشست خبری امروز چهارشنبه با اشاره به جزئیات اولین پیوند دست خاورمیانه افزود: این اولین پیوند جراحی دست از بیمار مرگ مغزی به شخصی است که سابقه قطع دست داشته است.

رئیس بیمارستان 15 خرداد با اشاره به تفاوت این پیوند دست با سایر اعمال جراحی پیوندی اظهار داشت: تاکنون پیوندها برای افراد قطع عضو انگشت بود که بلافاصله عضو قطع شده به خود بیمار پیوند زده می شد ولی در این عمل جراحی از فرد دچار مرگ مغزی عضو دریافت شده و به فرد دهنده پیوند زده شد.

کلانتر هرمزی با تاکید بر اینکه تحقیقات برای پیوند این عمل جراحی از 11 سال قبل آغاز شده بود، ادامه داد: با رضایت خانواده فرد دچار مرگ مغزی و همچنین دریافت مجوزهای شرعی از صبح امروز عمل پیوند انجام شد.

وی همچنین خاطر نشان کرد با اجرای این پیوند زمینه برای سایر اعمال جراحی در این زمینه گشوده شد.

شرایط اهدای عضو

رئیس بیماستان 15 خرداد با اشاره به شرایط پیوند عضو در افراد بیمار خاطر نشان کرد: فرد دهنده باید سالم باشد و سابقه بیماری های مادر زادی را نداشته باشد.

شرایط برخورد با بیماران مرگ مغزی در مراکز درمانی

کلانتر هرمزی با تاکید بر مراقبتهای ویژه از بیماران مرگ مغزی در مراکز درمانی، یاد آورشد: مراکز درمانی که با بیماران دچار مرگ مغزی مواجه می شوند برای رگ گیری لازم است از انگشتان دست دور باشند این امر موجب می شود تا کار پیوند راحت تر انجام شود.

این محقق با اشاره به عمل جراحی پیوند دست در این بیمارستان اضافه کرد: دستی که امروز مورد پیوند قرار گرفت در مرکز درمانی از رگ های نزدیک به نوک دست استفاده شده بود که این امر موجب شد تا تیم جراحی با مشکلاتی مواجه شوند که با رفع آن، این عمل جراحی ادامه دارد.