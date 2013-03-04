ارائه 96 بسته سرمایه گذاری درحوزه صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی در نشست خبری سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری ، صنایع دستی و میراث فرهنگی که بعدازظهر دوشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد گفت: حوزه هایی که به دنبال جذب سرمایه برای آنها هستیم شهرک های صنایع دستی ، مراکز آموزشی ، بازارچه های صنایع دستی و مجتمع های فروش صنایع دستی است. در این همایش پنل تخصصی به صنایع دستی اختصاص دادیم که تاکنون بیش از 246 نفر برای شرکت در آن ثبت نام کرده اند.

وی بیان کرد: گردش مالی رسمی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در دنیا 340 میلیارددلار است و به همین میزان این سنگها به صورت غیر رسمی از مرزها خارج می شود.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی گفت: در سه حوزه حمایت از تولید و حمایت از صادرات کمکهای فنی و اعتباری را توانسته ایم جذب کنیم. نزدیک به سه هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی نیز برای حمایت از تولیدات صنایع دستی جذب شده است. همچنین تمام بانکهای عامل موظف به پذیرش طرح های صنایع دستی برای ارائه تسهیلات شده اند.