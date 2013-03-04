به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جشنواره كتاب سال شهید غنی‌پور با داوری هزار و 233 عنوان كتاب توسط 21 داور و در 7 بخش مجزا، امروز دوشنبه 14 اسفند در مراسمی در تالار سوره به كارخود پایان می‌دهد.

بر اساس اعلام دبیرخانه در دوازدهمین دوره جشنواره ادبی شهید غنی‌پور، نویسندگان برگزیده بخش‌های مختلف جشنواره دوازدهم، علاوه بر لوح یادبود شهید غنی‌پور، مبلغ بیست‌میلیون ریال و نویسندگان شایسته تقدیر، ده میلیون ریال جایزه نقدی دریافت می‌كنند.

محمد ناصری، دبیر جشنواره درباره جوایز این جشنواره گفت: مسائل مالی جایزه شهید غنی پور همیشه آخرین موضوع برای ما بوده است و در آینده نیز اگر هیچ بودجه‌ای برای اهدای جایزه نداشته باشیم باز هم جشنواره را برگزار می‌كنیم و به كتاب‌های منتخب نمادی از مسجد جواد الائمه را اهدا می‌كنیم.

ناصری به استقلال جشنواره شهید حبیب غنی‌پور نیز اشاره كرد و گفت: این جشنواره به كمك‌های مردمی، سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی تكیه كرده است؛ اما این گونه نیست كه در داوری‌ها و انتخاب آثار اجازه دهیم ارگان یا نهادی دخالت كند.

شورای نویسندگان مسجد جوادالائمه (ع) كه بانیان جشنواره شهید غنی‌پور و اداره‌كنندگان آن هستند، هر سال در بدو شكل‌گیری دبیرخانه این جشنواره رسما اعلام می‌كنند كه دستمزد داوران و میزان جایزه شهید غنی‌پور مشخص نیست و نویسندگان و ناشران نیز با آگاهی از همین مسئله با جشنواره همكاری می‌كنند. در ادوار مختلف، به كرات پیش آمده كه داوران، حق‌الزحمه خود و برگزیدگان، جوایز خود را به جشنواره عودت داده‌اند تا پشتوانه جشنواره‌های آتی باشد.

برای 7 بخش داوری1233 عنوان كتاب خریداری شد كه سعی شد هیچ كتاب منتشر شده در سال1391 از هیچ ناشری در هیچ یك از بخش‌های خرید كتاب از چشم خریداران جشنواره پنهان نماند.

در بخش خاطره 77 عنوان كتاب، در بخش رمان آزاد 270 عنوان، در بخش داستان كوتاه با موضوع آزاد 141 عنوان، در بخش كودك 211 عنوان، در بخش زندگی نامه داستانی 55 عنوان، در بخش نوجوان 73 عنوان، دربخش رمان دفاع مقدس و انقلاب اسلامی 25 عنوان برای دوازدهمین دوره جایزه كتاب شهید غنی پور خریداری شد.

شورای نویسندگان مسجد جواد الائمه 21 نفر داور برای بخش‌های مختلف جشنواره دعوت كردند و داوری‌ها در 3 مرحله برگزار شد. در مرحله نهایی كتاب‌های برگزیده در یك جلسه جمعی و با تبادل آرا، انتخاب و معرفی شدند.

داوران جشنواره دوازدهم در بخش مجموعه داستان كوتاه با موضوع آزاد رضا پریزاد، راضیه تجار، حسین فتاحی؛ در بخش رمان با موضوع آزاد محمدعلی قربانی، محمد مهدوی شجاعی، محمدكاظم مزینانی؛ در بخش كودك با موضوع آزاد ناصر نادری، محمد حسن حسینی، مجید راستی؛ در بخش زندگینامه داستانی با موضوع دفاع مقدس و انقلاب علی اصغر جعفریان، گلعلی بابایی، مهدی دهقان نیری؛ در بخش رمان با موضوع دفاع مقدس و انقلاب اسلامی خسرو باباخانی، سمیرا اصلان پور، فیروز زنوزی جلالی؛ در بخش نوجوان با موضوع آزاد حبیب یوسف زاده، محسن پرویز، بیژن قفقازی زاده؛ در بخش خاطره با موضوع دفاع مقدس و انقلاب اسلامی نبی ا.. بابایی، جواد كامور بخشایش، نصرت محمودزاده بودند.

دوازدهمین جشنواره شهید غنی‌پور مانند دوره‌های گذشته مقارن با روزهای سالگرد شهادت شهید غنی‌پور برگزار می‌شود. این مراسم امسال دوشنبه 14 اسفند ساعت 15 در تالار سوره حوزه هنری، با معرفی آثار برگزیده و شایسته‌تقدیر، به كار خود پایان می‌دهد.