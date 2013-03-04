دبیر جشنواره: ممنونم که کسی به ما کمک مالی نکرد!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دوازدهمین دوره کتاب سال شهید غنیپور عصر امروز دوشنبه 14 مهر در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.
در ابتدای این مراسم و پس از پخش مستندی درباره شهیدغنیپور و مسجد جوادالائمه و سخنرانی امیرحسین فردی، محمد ناصری دبیر این جشنواره به سخنرانی پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه این تشکیلات و جایزه ادبی کاملا هیئتی است، گفت: این جریان سه دهه قبل با پایمردی و خلوص آقای فردی پایهگذاری شد. اعضای شورای نویسندگان مسجد جوادالائمه (ع) و جشنواره نیز پیش از آنکه به نویسنده بودن اذعان داشته باشند به دوست و رفیق بودن تکیه دارند. در هشت سال دفاع مقدس در کنار هم بودند، در همین مسجد باهم جماعت میبستند و بعدها هم هر کدام در شاخههای مختلفی قلم زدند. این یعنی ما یک خانوادهایم که شناسنامه دارد.
دبیر جشنواره شهید غنیپور ادامه داد: بین ما برادران مسجد جوادالائمه، یوسفی بود به نام شهید غنیپور که از قرآن یاد گرفتیم به او حسادت نکنیم و پای رفاقت با او بایستیم. من باید اعلام کنم که در این جمع علائق و سلایق زیادی وجود دارد، اما قبل از هر چیز روحیه برادری و اخوت برای ما اهمیت دارد. گاهی برخی در رسانهها دوست دارند صحبت از خط کشی در ادبیات و ... داشته باشند، اما در حرکت ادبی ما این حرفها ابدا وجود نداشته و نخواهد داشت.
ناصری افزود: خدا را شاکرم که در 30 سال گذشته این جایزه نه تشکیلات سازمانی به خود گرفته است و نه کسی در آن رئیس و مرئوس است. نه کسی دستمزدی میدهد و نه کسی کارمند فرد دیگری است. شورای نویسندگان مسجد جوادالائمه تنها با دلها کار دارد. شاید هر کسی سلیقهای داشته باشد اما کتاب برگزیده ما کتاب برگزیده مسجد است و طبیعتا این برایمان روشن میکند که ماجرا چییست.
دبیر دوازدهمین دوره جشنواره شهید غنیپور ادامه داد: امسال جشنوارههای زیادی تعطیل شدند؛ چون مبنای کاریشان بودجه بود. ما ولی از همان روز نخست لیوانی داشتیم که هر کسی در آن مبلغی قرار میداد که مایه کار صندوق جشنواره شود و امروز هم همان برکت و پول برای صندوق جشنواره باقی مانده است و این یعنی ما و جشنوارهمان نگاهی به بودجه نداریم.
ناصری همچنین گفت: اگر تا به امروز کسی به جشنواره ما که منتسب به مسجد و شهید است کمکی کرده است، اجرش پیش خدا محفوظ است، اما ما برای جذب کمک به سراغ نهادی نرفتهایم و نخواهیم رفت و اعتقادی هم به این کار نداریم. جایزه ما بر اساس موجودیمان اهدا میشود و جالب اینکه همه برندگان ما این را میدانند و برایشان نماد مسجد مهمتر از مبلغ جایزه است و این یعنی جایزه ما نماد مسجدی بودن ماست.
وی در پایان تاکید کرد: ممنونم که به ما کمک مالی نشد. موجودی ما آنقدر بود که جوایزمان را کفاف دهد و ما بر اساس آن عمل کردیم. ما به دنبال کسی نیستیم و دوست داریم کسی هم دنبال ما نیاید، چون مسجد نماد همه ماست. جشنواره ما در واقع هیچگاه با بودجهای شروع نشده است که بخواهد با بودجهای کارش را تمام کند.
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