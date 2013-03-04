تایید حکم اعدام 2متجاوز به عنف و 3سارق مسلح / فلج شدن دختر 5 ساله با دیدن صحنه سرقت از پدر

به گزارش خبرنگار مهر نخستین پرونده مربوط به دو پسر جوان است که با یک پیکان سفید رنگ زنان و دختران را در غرب تهران و کرج سوار خودروی خود کرده و سپس مورد آزار و اذیت قرار می دادند.

راز جنایت های سیاه دو پسر شیطان صفت اردیبهشت ماه امسال همزمان با دستگیری آنها در جاده چالوس فاش شد. 31 فروردین ماموران پلیس به سه سرنشین یک خودروی پیکان سفید رنگ در جاده چالوس مشغول شده و خودرو را متوقف کردند.ماموران زمانی که صندوق عقب را باز کرده با پیکر نیمه جان دختر جوانی روبرو شدند. بلافاصله سه سرنشین پیکان دستگیر و دختر جوان به بیمارستان منتقل شد.

دختر 22 ساله پس از بهبود حالش در جریان تحقیقات گفت: برای رفتن به خانه یکی از بستگانم سوار خودروی پیکان شدم پس از طی مسافتی سرنشینان پیکان مرا به باد کتک گرفته و در محلی خلوت مورد آزار و اذیت قرار دادند.

وقتی با سر و صدا از مردم کمک خواستم آنها مرا در داخل صندوق عقب خودرو زندانی کردند که بر اثر کمبود اکسیژن بیحال شدم.

در ادامه تحقیقات از متهمان آغاز و آنها به ربودن چند زن و دختر جوان در غرب تهران اعتراف کردند.

با انجام تحقیقات مقدماتی پرونده سه پسر شیطان صفت برای محاکمه به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که قضات دادگاه دو متهم ردیف اول و دوم پرونده به نام هادی و حمید را به اعدام محکوم کردند. متهم ردیف سوم نیز به زندان محکوم شد. با اعتراض متهمان به حکم مجازات خود ، پرونده اشان برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

سعید عمرانی رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت این پرونده به خبرنگار مهر گفت: اعضای این باند زنان را در مناطق سعادت آباد، شهرک غرب ، بلوار ستاری، صادقیه، آریا شهر حوالی بیمارستان میلاد و کرج در پوشش مسافربر سوار خودروی خود کرده و در محلی خلوت با تهدید و زور مورد تجاوز قرار می دادند.

وی افزود: قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی این پرونده حکم اعدام دو تن از متهمان را تایید کردند.

رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور در ادامه از تایید حکم اعدام سه سارق مسلح خبر داد و گفت: اعضای این باند از سال 86 سرقت های مسلحانه خود را در تهران آغاز کرده که پس از دستگیری سه نفر از آنها از سوی دادسرا محارب شناخته و پرونده اشان برای محاکمه به دادگاه انقلاب تهران فرستاده شد. قاضی دادگاه انقلاب نیز بعد از محاکمه ، این سه عضو باند را به اعدام محکوم کرد.

عمرانی با اشاره به سرقت های اعضای این باند خاطرنشان کرد: در جریان یکی از سرقت ها دختر 5 ساله شاکی شاهد صحنه زورگیری بود که بر اثر شوک این ماجرا هر دو پای او فلج شده است.

وی در پایان تاکید کرد : این دو پرونده برای اجرای حکم به شعبه های صادر کننده حکم فرستاده می شود تا از طریق دادگاه به شعبه اجرای احکام دادسرا ارسال شود.