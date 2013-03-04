مجلسی ها طرح حذف تعطیلی تاسوعای حسینی را مسکوت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره تبلیغات اسلامی مازندران، حجت الاسلام ناصر شکریان روز دوشنبه در گفتگویی با اظهار مخالفت از حذف تعطیلی روز تاسوعای حسینی اظهار داشت: نمایندگان مجلس به جای طرح حذف تعطیلی روز تاسوعا به دنبال رفع مشکلات اقتصادی مردم باشند.

وی افزود: نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که در روز تاسوعای حسینی، حجم عظیمی از ملت بزرگ ایران اسلامی در قالب هیئت های مذهبی و تشکلهای مردمی از اقصی نقاط کشور با حضور در خیابانها و کوچه ها شکوه عزای سید سالار شهیدان را به نمایش می گذارند و باید به این حرکت عمومی احترام گذاشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: بی شک تعطیلی ایام عزاداری اهل بیت (ع) جهت تقویت و کیفی تر کردن برپایی عزای اهل بیت (ع) و با هدف ترویج فرهنگ پربار شیعه و تاکیدات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری بوده که باید مورد توجه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.در گف

شکریان، بر لزوم استمرار تعطیلی روز تاسوعای حسینی تاکید کرد و بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران به برکت باورهای عمیق ملت به تاسوعا و عاشورای امام حسین (ع) شکل گرفت و آموزه های حسینی در قلب و جان مردم حک شده است.

وی افزود : نمایندگان محترم مردم برای اینکه فرهنگ کار را در جامعه تقویت کنند و روزهای سال را ساماندهی کنند به دنبال راه حل های مناسب و شایسته این امر باشند و اگر قرار است، با کم کردن تعطیلی ها اینکار انجام شود بهتر است از تعطیلی های بی مورد جلوگیری شود نه آنکه روز تاسوعا را که در ترویج فرهنگ دینی و ایجاد شور و نشاط معنوی و پایگاه های عظیم اجتماعی در قالب دین و باورهای اعتقادی اثرگذار است را تعطیل کنند و موجب التهاب در جامعه شوند.

تعدادی از نمایندگان مجلس چندی پیش طرحی را در آستانه ورود به صحن ارائه که به موجب آن تعطیلی روز تاسوعای حسینی حذف شود.