کتاب "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" نوشته محمد رضا مجیدی نماینده و سفیر ایران در یونسکو است که با حضور جمعی از مسئولان و اساتید دانشگاه بیرجند رونمایی شد.

نماینده و سفیر ایران در یونسکو ظهر دوشنبه در این جلسه با اشاره به اینکه آینده در گرو قانون است، اظهارکرد: در گفتگو با دیپلمات فرانسه دریافتم که نگاهشان به قانون اساسی جمهوری اسلامی هنوز همان قانون اساسی دوران و زمان مشروطه است که این موضوع سبب این شد تا کتاب "آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" را بنویسم.

محمد رضا مجیدی مسئله شناسی، پاسخگویی به پرسش های نسل با بیان علمی و مطالعه تطبیقی را محتوای این کتاب برشمرد و بیان داشت: پیشرفت و سعادت دنیا در پرتو قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه نظام سازی در هر کشور بسته به فرهنگ و اقلیم آن کشور متفاوت است، ادامه داد: عدم وجود قانون سبب مشخص نبودن حقوق و تکالیف می ‌شود.

وی عنوان کرد: کلیات حقوق اساسی به مشترکات قانون می پردازد و وجه تمایز آن ولایت فقیه، مردم داری و دین داری و مردم سالاری است.

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند نیز در این مراسم نویسنده کتاب به موضوع، جامعیت و روان بودن مطالب را مهمترین نقاط قوت کتاب قانون اساسی دانست.

حسین فرزانه پور یادآور شد: تهیه این کتاب تحت عنوان حقوق اساسی و کمرنگ بودن نقد و تحلیل را نقاط ضعف این کتاب است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این کتاب 221 منبع فارسی و 104 منبع لاتین دارد اما هیچ پاورقی از منابع لاتین وجود ندارد.