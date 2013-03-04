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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۳۸

برای دیدار ذوب‌آهن مقابل پرسپولیس/

تماشای رایگان دیدار برای هواداران ذوب‌آهن/ 10 درصد سکوها در اختیار هواداران پرسپولیس

تماشای رایگان دیدار برای هواداران ذوب‌آهن/ 10 درصد سکوها در اختیار هواداران پرسپولیس

اصفهان – خبرگزاری مهر: مسئولان هیئت فوتبال استان اصفهان اعلام کردند که درهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان برای دیدار دو تیم ذوب‌آهن و پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 12 فردا باز می‌شوند و تماشای این دیدار برای هواداران ذوب‌آهن رایگان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مسئولان هیئت فوتبال استان اصفهان درهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان از ساعت 12 فردا برای دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی از ساعت 12 فردا باز می‌شود و تماشاگران دو تیم می‌توانند از این ساعت وارد ورزشگاه فولادشهر شوند.

قرار است 10 درصد از ظرفیت ورزشگاه در اختیار تماشاگران پرسپولیس و 90 درصد آن در اختیار تماشاگران ذوب آهن قرار گیرد و پرسپولیسی‌ها پشت نیمکت تیم خود مستقر شوند.

طبق اعلام مسئولان هیئت فوتبال استان اصفهان بلیت این بازی علاوه بر فروش در ورزشگاه فولادشهر اصفهان از ساعت 8 صبح فردا سه‌شنبه در ورزشگاه پیروزی و تختی اصفهان انجام می‌شود و قیمت بلیت این بازی برای تماشاگران پرسپولیس 5000 تومان اعلام شده است.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 2011484

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