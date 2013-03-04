به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مسئولان هیئت فوتبال استان اصفهان درهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان از ساعت 12 فردا برای دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی از ساعت 12 فردا باز می‌شود و تماشاگران دو تیم می‌توانند از این ساعت وارد ورزشگاه فولادشهر شوند.

قرار است 10 درصد از ظرفیت ورزشگاه در اختیار تماشاگران پرسپولیس و 90 درصد آن در اختیار تماشاگران ذوب آهن قرار گیرد و پرسپولیسی‌ها پشت نیمکت تیم خود مستقر شوند.

طبق اعلام مسئولان هیئت فوتبال استان اصفهان بلیت این بازی علاوه بر فروش در ورزشگاه فولادشهر اصفهان از ساعت 8 صبح فردا سه‌شنبه در ورزشگاه پیروزی و تختی اصفهان انجام می‌شود و قیمت بلیت این بازی برای تماشاگران پرسپولیس 5000 تومان اعلام شده است.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.