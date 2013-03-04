به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های سپاهان و گهر درود در چارچوب هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال، بعد از ظهر امروز دوشنبه به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان زردپوشان اصفهانی با یک برد پرگل زمین را ترک کردند. در این بازی که در وزشگاه تختی شهر درود برگزار شد شاگردان زلاتکو کرانچار با نتیجه 4 بر یک برابر تیم پایین جدولی گهر درود به برتری دست یافتند. گل‌های این بازی را جواهیر سوکای(9)، محمدرضا خلعتبری(45)، فرشید طالبی(49) و احمد جمشیدیان(70) برای سپاهان به ثمر رساندند. تنها گل تیم گهر هم در وقت های اضافه به ثمر رسید.

سپاهان که بازی کاملا برتری نسبت به حریف خود ارایه کرده بود با این برد جمع امتیازاتش را به عدد 53 رساند و موقتا جای تراکتورسازی را در رده دوم جدول گرفت. تراکتورسازان تا قبل از دیدار عصر امروز خود برابر نفت تهران دارای 52 امتیاز بودند.

تیم گهر درود نیز با پذیرش پانزدهمین شکست این فصل خود 19 امتیازی باقی ماند و با امتیاز برابر با نفت آبادان و به خاطر تفاضل گل ضعیف‌تر نسبت به این تیم با یک پله سقوط در قعر جدول رده بندی قرار گرفت. از اواسط نیمه دوم این دیدار محمد مایلی‌کهن سرمربی این تیم نیمکت گهر را ترک کرد تا نماینده درود بدون سرمربی به کار خود ادامه دهد! ظاهرا او از شعار هواداران گهر دلخور شده بود.