شرمنده هواداران شدیم/ گهر مشکلات زیادی دارد

فرید عابدی پس از شکست سنگین تیم گهر در مقابل سپاهان اصفهان به خبرنگار مهر گفت: شرمنده هواداران شدیم، ما امروز بسیار بد بودیم و نتوانستیم هوادارن تیم گهر را شاد کنیم و از این بابت از تمامی مردم خونگرم دورود عذرخواهی می کنم.

وی ادامه داد: هواداران دورودی بهترین هواداران ایران هستند و من متاسفم که نتوانستیم آنها را شاد کنیم.

مهاجم تیم فوتیال گهر دورود با اشاره به شعارهای هواداران گهر در حاشیه این بازی علیه مسئولان استان و داوری عنوان کرد: من به مردم و هواداران دورود حق می دهم چرا که در این فصل واقعا در حق آنها ظلم شد.

عابدی در ادامه همچنین در خصوص مسائل عنوان شده درباره هتل پردیس کرج نیز به مهر گفت: بعد از بازی مقابل نفت تهران مسئولان هتل پردیس ما را به آنجا راه ندادند و علت این کار را بدهی باشگاه گهر عنوان کردند.

وی افزود: ما در گهر مشکلات زیادی داریم که کسی نیست به آنها رسیدگی کند و دوست دارم مردم و هواداران این مسائل را بدانند.

مهاجم تیم فوتیال گهر دورود همچنین در مورد خبر گروگیری هتل پردیس کرج که به خاطر بدهی باشگاه کارت بازی چند بازیکن را گرو گرفته بود نیز گفت: من در این مورد صحبت نمی کنم اما این را می گویم که در تیم مشکلات زیادی وجود دارد و ما به خاطر بدهی به هتل پردیس، با این مجموعه مشکل داریم.