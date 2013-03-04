به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسفنديار رحيم مشايي ظهر امروز (دوشنبه) در ديدار سفير اتريش با بيان اينكه با گذر زمان مسائل بين‌المللي نسبت به مسايل ملي از تأثيرگذاري بالاتري برخوردار مي‌شوند، اظهار داشت: سير تحولات و شرايط كنوني جهان به سمتي است كه ملت‌ها و دولت‌ها ناچار هستند، در روابط نزديك با يكديگر نسبت به مسايل جهاني تصميم بگيرند.



وی خاطر نشان كرد: همكاري و اتحاد بين‌المللي در برابر مشكلات و مسايل موجود در جهان يك امر اجتناب‌ناپذير است.



رييس دبيرخانه جنبش عدم تعهد خاطر نشان كرد: ترس يا بي‌اعتمادي ملت‌ها نسبت به حضور در صحنه بين‌المللي مانع از دستيابي اجماع جهاني براي تصميم‌گيري‌هاي مهم است، لذا بايد تلاش شود كه مجموعه زيادي از كشورهاي دنيا براي حضور فعال در تحولات بين‌المللي انگيزه داشته باشند.

دیدار اسفندیار رحیم مشایی با سفیر اتریش در دفتر رئیس جمهور برگزار شد

مشايي گفت: اگر اعتماد در فضاي عمومي جهاني وجود داشته باشد، بي‌ترديد كشورها تلاش خواهند كرد در همه مسايل و تحولات، تجربيات مفيد و سازنده ساير كشورها و ملت‌ها را مورد استفاده قرار دهند و در چنين صورتي شاهد رويدادهاي بالنده و مفيدي در دنيا خواهيم بود.

وی خاطر نشان كرد: جمهوري اسلامي ايران ظرفيت‌هاي بسيار زيادي از حيث ملي، تاريخي و ديني دارد و به سمتي حركت مي‌كند كه ظرفيت‌هاي خود را در جهت اتحاد و تعاملات گسترده جهاني مورد استفاده قرار دهد.



سفير اتريش نيز در اين ديدار با اشاره به اينكه ايران و اتريش قرن‌هاست با هم رابطه صميمي دارند، اظهار داشت: بدون ترديد جمهوري اسلامي ايران در آينده نقش بسيار مهمي در عرصه بين‌المللي خواهد داشت و موضوعات مختلفي وجود دارد كه دو كشور مي‌توانند در خصوص آن با يكديگر همكاري كنند.



وي خاطر نشان كرد: اتريش به همراه ايران، حامي عدم گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي است و از هر اقدامي در اين زمينه حمايت مي‌كند.