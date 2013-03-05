به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر جنبش عدم تعهد در ایران با بیان این مطلب در مراسم جشن بزرگ هنرمندان ایران که سه‌شنبه شب 15 اسفندماه با عنوان "درخت دوستی" برگزار شد، گفت: این یک افتخار برای من محسوب می شود که چند دقیقه ای می توانم در خدمت هنرمندان سرزمین ام باشم و در این فرصت دست داده بیان چند نکته ای خالی از لطف نیست.



وی در ادامه افزود: استادانی روی صحنه حضور پیدا کردند و مطالب بسیاری از کوروش، انسانیت، خرد و دوستی گفتند و من نیز می خواهم در فضیلت هنرمند نکته‌ای را بگویم.



مشایی با بیان اینکه مدتی درمورد این موضوع فکر می کردم که وضعیت بشر در آینده چگونه خواهد شد، گفت: به نظرم می‌رسد در کمتر از صدسال آینده با انسان هایی زندگی می کنیم که ساخته خود ما هستند. انسان هایی دقیقا مثل ما که با آنها انس می گیریم و زندگی می کنیم و بدون تردید این آینده قطعی بشر است.



وی ادامه داد: با بیان این موضوع خواستم بگویم در آن زمان اولین انسانی که انسان های امروزی قادر به ساختن آن می‌شوند از جنس مهندسان هستند اما انسانی که سر آخر ساخته می شود هنرمند و شاعر است. با این مقدمه خواستم عرض ادبی به هنرمندان اهل قلم اهل دل و اهل عشق بکنم.



مشایی ادامه داد: نکته بعدی درباره ایران، این است که ایران پایه‌گذار تمدن بشری است که البته این موضوع گفتن ندارد؛ چرا که دوست و دشمن آن را می دانند. اینکه در شش هزار سال پیش ما موسیقی داشتیم، چهار هزار سال پیش عمل جراحی انجام می دادیم و شوش مرکز زیور آلات بوده است و مدنیت نیز از آنجا آغاز شده، مورد قبول دوست و دشمن در سراسر جهان است.



وی در ادامه افزود: اما جدا از ایران کشورهایی نظیر مصر، چین، هند و یونان نیز از پایه گذاران تمدن بشری بوده اند، حتی کشوری چون مصر در مقاطعی به لحاظ سخت افزاری بسیار قوی تر از ما ظاهر شده است.



مشایی متذکر شد: من به عنوان کارشناس و شاگرد عرصه میراث فرهنگی باید بگویم که یک تفاوتی بین ایران، مصر، هند و چین وجود دارد و آن این است که شاید اینها با هم در یک طراز باشند اما به لحاظ اندیشه استراتژیک و خط انسانی ایرانی ها برتر از همه اقوام جهان بوده اند. البته من با یک نگاه ناسیونالیستی این موضوع را نگاه نمی‌کنم.



وی در ادامه افزود: به عنوان مثال اشیاء تاریخی را همه کشورهای جهان دارند اما اگر بخواهند درباره همه این اشیا تاریخی در جهان ارزش گذاری کنند در آن مسابقه ما منشور کوروش را عرضه می کنیم. حال شما بگویید دنیا چه اثری دارد که با آن قابل مقایسه باشد؟



رحیم مشایی با تاکید بر اینکه موضوع منشور کوروش، "انسان" است، افزود: این درحالی است که باقی آثار برای انسان و در خدمت انسان است در حالی که موضوع منشور کوروش حقوق انسان و ارزش‌گذاری برای انسان است. البته شاید در محتوای آن اختلاف نظرهایی باشد اما من در مورد اصل منشور کوروش حرف می زنم نه محتوای آن.



رئيس دبيرخانه جنبش عدم تعهد در ادامه افزود: به لحاظ کیفی و محتوایی نه فقط ما افتخار می کنیم که ملتی داریم که 2500 سال پیش به حقوق بشر مُهر تایید می زند بلکه حتی ادبیات آن درباره انسان ادبیات امروز جهان است. جهانی که حقوق بشر موضوع افتخارآمیز آن به شمار می رود.



وی افزود: این خیلی مهم است، یعنی گویی ملت ایران در آن زمان 2500 سال بعد را دیده اند، این ادبیات نه تنها امروز که 2500 سال بعد هم مورد نیاز بشر است.



رحیم مشایی ادامه داد: وقتی من به مکزیک برای ثبت آثار تاریخی ایران رفتم به من گفتند مردم مکزیک برای دیدن این آثار صف‌های کیلومتری کشیده‌اند. وقتی موزه خود آنها که مربوط به 1500 سال پیش مکزیکی ها می شد را دیدم در آن چیزی به تصویر کشیده بودند که انسان را برای خداوند قربانی می کردند اما ما هزارسال پیش از آن برای انسان حقوق قائل می شدیم.

وی در ادامه افزود: گواه این مطلب هم زمانی بود که می خواستیم موزه ایران درموزه مکزیک را افتتاح کنیم که به یکباره صدای جیغ بلندی شنیدیم و آن جیغ همسر یکی از وزرای مکزیک بود. وقتی از او موضوع را پرسیدیم گفت به خاطر زیورآلات 3000 سال پیش ایران هیجان زده شدم.

مشایی در ادامه افزود: اگر امروز به هر دلیلی در شرایط دشواری هستیم اما در جیبمان خورشید داریم و خورشید همیشه پس ابر نمی ماند.



می گویند ایرانی ها 500 سال پیش بردگی را برانداختند اما این جمله درست نیست چون ایرانی ها 2500 سال پیش وقتی بابل را بدون خونریزی فتح کردند بردگی در بابل را برانداختند چرا که ایرانی ها در هیچ دوره تاریخی اهل برده داری نبودند.



وی در ادامه افزود: از خود پرسیدم چرا خدا به انسان و خلق او افتخار می کند و پس از اندیشه بسیار به این نتیجه رسیدم که خداوند به خلق موجودی فکر کرد و انجام داد که مثل هیچ کس نبود و مثل خودش بود در واقع خدا با خلقت انسان خدا آفرید.



مشایی ادامه داد: این حرف من نیست که باز بگویند که مشایی از این حرف ها زده است؛ این حرف مکاتب دینی ما است که می فرمایند بنده من طوری رفتار کن که خدا صفت شوی.



رئيس دبيرخانه جنبش عدم تعهد افزود: آنچه که ماندنی است علم است، عشق است و ما تنها علم و عشق را می‌توانیم با خود ببریم.



وی ادامه داد: حال دستمان مان را پر کنیم از توشه سفر. به شما فرا رسیدن بهار را تبریک می گویم امیدوارم بهار مردم ایران بی‌خزان باشد.



مشایی در پایان با بیان اینکه پاییز نه وجود دارد نه حقیقت؛ چراکه تنها بهار است که حقیقت دارد، گفت: ملت ایران امیدوارترین ملت جهان است و آنها آینده را درخشان می دانند و این تفکر مکتب سبز بهاری ما است.