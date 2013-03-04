گروههای تروریستی و حامیان آنها مسئول اوضاع فاجعه بار اردوگاه یرموک هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ائتلاف گروههای فلسطینی تاکید کردند: گروههای تروریستی مسلح که تحت حمایت قطر، ترکیه و کشورهای منطقه ای هستند، به طور کامل مسئولیت فاجعه بشری را که در اردوگاه یرموک رخ داده است، بر عهده دارند.

این گروهها در بیانیه ای، ضمن اینکه بار دیگر خواستار عقب نشینی گروههای ترویستی از این اردوگاه شدند تا اینکه رانده شدگان بتوانند به منزل های خود بازگردند، خاطر نشان کردند: گروههای تروریستی همچنان از عقب نشینی از این اردوگاه سر باز می زنند و موضعگیری برخی از طرفهای فلسطینی که نمی پذیرند، درخواست خود را از گروههای مسلح برای عقب نشینی اعلام کنند، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

این گروهها با اشاره به اینکه ارتش سوریه بارها تاکید کرده است که هرگز وارد اردوگاه یرموک نشده است و پرداختن به این موضوع را به گروههای فلسطینی واگذار کرده که تا کنون نتوانسته اند با سرکرده های گروههای تروریستی به نتیجه ای برسند، تاکید کردند: گروههای تروریستی مسلح در داخل این اردوگاه از جبهه النصره، گروه موسوم به ارتش آزاد که در ارتباط با گروههای تروریستی است که در یلدا و الحجر الاسود حضور دارند، پیروی می کنند و از طرفهای عربی و منطقه ای دستور می گیرند.

این گروهها با اشاره به اینکه تماسهایی با رهبران فلسطین برقرار شده و از آنها خواسته اند که مسئولیت خود را در قبال تماس و اعمال فشار به کشورهای منطقه ای حامی گروههای تروریستی بر عهده گیرند، خاطر نشان کرد: گروههای تروریستی تا زمانی که از حامیان خود دستوری دریافت نکنند، هرگز از این اردوگاه عقب نشینی نخواهند کرد.

این گروهها با بیان اینکه، صحنه میدانی در اردوگاه یرموک بسیار تاسف بار است، وضعیت راندن افراد و درگیری های پراکنده همچنان ادامه دارد و عملیاتهای تیر اندازی شبانه روزی به گونه ای توسط افراد مسلح صورت می گیرد، افزودند: اوضاع کنونی در این اردوگاه پیچیده است. زیرا همه تلاشهایی که با سرکرده های گروههای تروریستی در دوران اخیر انجام شده، به بن بست رسیده است.