فلسطین در آستانه انتفاضه سوم است/ انتقاد از واکنش منفعلانه جامعه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه راصد، شیخ حسن الصفار روحانی عربستانی از سکوت جامعه بین المللی در قبال رنجهای هزاران اسیر فلسطینی که در معرض شدیدترین شکنجه ها در زندانهای رژیم صهیونیستی قرار دارند انتقاد کرد.

وی افزود: جامعه بین المللی، برخورد دوگانه با مسائل دارد و با رژیم صهیونیستی که از عمل به قوانین بین المللی سرباز می زند، برخوردی نمی کند و جامعه بین المللی به اشغال اراضی عربی از سوی این رژیم و سلاح هسته ای کشنده آن که تهدید کننده خاورمیانه است، واکنشی نشان نمی دهد.

الصفار بیان کرد: رژیم صهیونیستی به نقض حقوق بشر در فلسطین و تخریب اراضی مردم آن ادامه می دهد و جامعه بین المللی برای مجازات این رژیم اقدامی نمی کند.

این روحانی عربستانی اعلام کرد: در حالی که جامعه بین الملل در برابر اسارت چند نظامی رژیم صهیونیستی واکنش گسترده ای نشان می دهد به اسارت هزاران فلسطینی در زندانهای اسرائیل توجهی نمی کند.

الصفار با تاکید بر اینکه، ملت فلسطینی در آستانه انتفاضه سوم خود قرار دارد بیان کرد: امت عربی و اسلامی باید به مسئولیتهای خود در قبال اسیران فلسطینی عمل کنند.چرا مسئولان کشورهای عربی موضوع فلسطین را در راس اولویتهای خود برای گفتگو با مقامات غربی قرار نمی دهند؟