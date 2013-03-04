انتقاد از هدررفت سرمایه در اتوبان برازجان - گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رضایی دوشنبهشب در نشست شورای اداری آبپخش اظهار داشت: بخش تازهتاسیس آبپخش مشکلات زیادی دارد که میتوان عدم استقرار ادارات را یکی از مهمترین مشکلات مردم عنوان کرد که همین امر باعث شده تا مشکلات مردم حلنشده باقی بمانند.
وی به دیگر مشکلات بخش آبپخش اشاره و نبود سالن اجتماعات را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات در این راستا اعلام کرد و بیان داشت: نبود یک سالن مناسب باعث شده تا در برگزاری بسیاری از برنامههای خود مشکل داشته باشیم.
رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش با انتقاد از هدررفت سرمایههای زیادی از بیتالمال در پروژه احداث اتوبان جدید برازجان - گناوه، افزود: در حالی که مردم آبپخش بارها نظر خود را در این زمینه به مسئولان و وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرده بودند ولی باز هم شاهد ادامه ساخت این پروژه بودیم که در بارندگیهای امسال خسارتهای بسیاری به آن وارد شد.
رضائی در ادامه با تقدیر از مسئولان نیروی انتظامی استان بوشهر بهخاطر ارتقای کلانتری آبپخش به فرماندهی انتظامی، خاطرنشان ساخت: به شهروندان آبپخش مژده میدهیم که در روزهای آتی شاهد نصب تابلوی فرماندهی انتظامی در آبپخش خواهیم بود.
سرپرست فرمانداری دشتستان نیز در این نشست ابراز داشت: الفت و همدلی در بین مسئولان دشتستان موج میزند و این وحدت موجبات موفقیتهای خوبی شده است.
غلامحسین خسروی گفت: همکاری و پشتیبانی ائمه جمعه در دشتستان با مسئولان مثالزدنی است و رهنمودهای ائمه جمعه در پیشرفتهای شهرستان تأثیرگذار بوده است.
وی عنوان کرد: امیدواریم تغییرات مدیریتی سبب نشاط بیش از پیش و خدمات ارزنده به مردم بخش آبپخش شود.
سرپرست فرمانداری دشتستان عنوان کرد: از وزیر کشور و استاندار به دلیل اعتماد به بخشدار توانمند، مدبر و باسابقه برای آبپخش تقدیر و تشکر میکنم.
امام جمعه آبپخش نیز گفت: در 43 ماهی که از افتتاح بخشداری آبپخش میگذرد، نتوانستهایم خیلی از امکانات و نیازهای مردم و سازمانها و نهادهای مورد نیاز مردم را تامین کنیم که انتظار میرود در ماههای آتی مسئولان تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشند.
حجتالاسلام خداداد رضایی بیان داشت: همانطور که در کنار بخشداران گذشته بودهام و ایشان را همراهی کردهام، بخشدار جدید را در تمامی مراحل همکاری و برای رفع مشکلات در کنار ایشان تلاش خواهم کرد.
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