  1. استانها
  2. بوشهر
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

بخشدار آب‌پخش: ۲۱ نقطه نیازمند اصلاح و توسعه شبکه آب هستند

بخشدار آب‌پخش: ۲۱ نقطه نیازمند اصلاح و توسعه شبکه آب هستند

بوشهر- بخشدار آب پخش گفت: بیش از ۲۱ نقطه در سطح این بخش نیازمند اصلاح و توسعه شبکه آب هستند و حدود ۶ هزار متر لوله برای اجرای این پروژه‌ها مورد نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پارسا ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری بخش آب پخش با اشاره به ظرفیت‌های مهم این بخش در حوزه‌های کشاورزی، تولید خرما، موقعیت جغرافیایی، جمعیت و جایگاه اجتماعی و فرهنگی منطقه، آب پخش را یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار شهرستان دشتستان دانست.

بخشدار آبپخش در ادامه، مهم‌ترین مطالبات و مشکلات زیرساختی بخش را مطرح کرد و خواستار تسریع در پیگیری و رفع آن‌ها شد.

پارسا با اشاره به توقف عملیات اجرایی ساختمان بخشداری آب‌پخش، از فرماندار شهرستان خواست نسبت به تعیین تکلیف و فعال‌سازی مجدد این پروژه اقدام لازم صورت گیرد.

پارسا همچنین تکمیل پروژه آب‌شیرین‌کن آب پخش را از دغدغه‌های جدی مردم عنوان کرد و اظهار کرد: ازسرگیری عملیات اجرایی این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تنش آبی و تأمین آب شرب پایدار منطقه داشته باشد.

بخشدار آبپخش فرسودگی شبکه آبرسانی در سطح بخش را یکی از مشکلات اساسی دانست و افزود: بیش از ۲۱ نقطه در سطح بخش نیازمند اصلاح و توسعه شبکه آب هستند و حدود ۶ هزار متر لوله برای اجرای این پروژه‌ها مورد نیاز است.

لزوم استقرار ادارات مستقل

وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تأمین و پایداری پمپ‌های پمپاژ آب در شهر و روستاهای بخش، خواستار تسریع در تأمین تجهیزات مورد نیاز و رفع مشکلات موجود شد.

پارسا در ادامه، نبود استقلال اداری برخی ادارات پس از گذشت بیش از ۱۵ سال از ارتقای آبپخش به بخش را مورد اشاره قرار داد و گفت: ادامه فعالیت برخی ادارات به‌صورت نمایندگی، موجب افزایش مراجعات مردم به مرکز شهرستان و نارضایتی شهروندان شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ایجاد پاسگاه انتظامی در مسیر رود حله را با توجه به وسعت جغرافیایی بخش و پراکندگی روستاها، یک ضرورت مهم امنیتی عنوان کرد.

بخشدار آب پخش همچنین محدودیت اراضی و مشکلات توسعه فیزیکی شهر آبپخش را از چالش‌های جدی پیش‌روی منطقه برشمرد و خواستار حمایت و مساعدت لازم جهت الحاق اراضی و فراهم شدن بستر توسعه متوازن شهری شد.

لزوم ایجاد ناحیه صنعتی

وی با اشاره به مشکلات موجود در تأمین زمین مورد نیاز برخی پروژه‌های خدماتی و اداری از جمله احداث ساختمان اداره گاز، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رفع محدودیت‌های توسعه‌ای شهر تأکید کرد.

پارسا ایجاد ناحیه صنعتی در بخش آبپخش را یکی از مطالبات مهم و توسعه‌محور منطقه دانست و خاطرنشان کرد: راه‌اندازی ناحیه صنعتی با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی، صنایع وابسته، حمل‌ونقل و موقعیت جغرافیایی بخش، می‌تواند زمینه اشتغال پایدار جوانان، رونق تولید و توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کند.

کد مطلب 6842658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها