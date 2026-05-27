به گزارش خبرنگار مهر، محمد پارسا ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری بخش آب پخش با اشاره به ظرفیتهای مهم این بخش در حوزههای کشاورزی، تولید خرما، موقعیت جغرافیایی، جمعیت و جایگاه اجتماعی و فرهنگی منطقه، آب پخش را یکی از بخشهای مهم و اثرگذار شهرستان دشتستان دانست.
بخشدار آبپخش در ادامه، مهمترین مطالبات و مشکلات زیرساختی بخش را مطرح کرد و خواستار تسریع در پیگیری و رفع آنها شد.
پارسا با اشاره به توقف عملیات اجرایی ساختمان بخشداری آبپخش، از فرماندار شهرستان خواست نسبت به تعیین تکلیف و فعالسازی مجدد این پروژه اقدام لازم صورت گیرد.
پارسا همچنین تکمیل پروژه آبشیرینکن آب پخش را از دغدغههای جدی مردم عنوان کرد و اظهار کرد: ازسرگیری عملیات اجرایی این پروژه میتواند نقش مؤثری در کاهش تنش آبی و تأمین آب شرب پایدار منطقه داشته باشد.
بخشدار آبپخش فرسودگی شبکه آبرسانی در سطح بخش را یکی از مشکلات اساسی دانست و افزود: بیش از ۲۱ نقطه در سطح بخش نیازمند اصلاح و توسعه شبکه آب هستند و حدود ۶ هزار متر لوله برای اجرای این پروژهها مورد نیاز است.
لزوم استقرار ادارات مستقل
وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تأمین و پایداری پمپهای پمپاژ آب در شهر و روستاهای بخش، خواستار تسریع در تأمین تجهیزات مورد نیاز و رفع مشکلات موجود شد.
پارسا در ادامه، نبود استقلال اداری برخی ادارات پس از گذشت بیش از ۱۵ سال از ارتقای آبپخش به بخش را مورد اشاره قرار داد و گفت: ادامه فعالیت برخی ادارات بهصورت نمایندگی، موجب افزایش مراجعات مردم به مرکز شهرستان و نارضایتی شهروندان شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ایجاد پاسگاه انتظامی در مسیر رود حله را با توجه به وسعت جغرافیایی بخش و پراکندگی روستاها، یک ضرورت مهم امنیتی عنوان کرد.
بخشدار آب پخش همچنین محدودیت اراضی و مشکلات توسعه فیزیکی شهر آبپخش را از چالشهای جدی پیشروی منطقه برشمرد و خواستار حمایت و مساعدت لازم جهت الحاق اراضی و فراهم شدن بستر توسعه متوازن شهری شد.
لزوم ایجاد ناحیه صنعتی
وی با اشاره به مشکلات موجود در تأمین زمین مورد نیاز برخی پروژههای خدماتی و اداری از جمله احداث ساختمان اداره گاز، بر ضرورت برنامهریزی برای رفع محدودیتهای توسعهای شهر تأکید کرد.
پارسا ایجاد ناحیه صنعتی در بخش آبپخش را یکی از مطالبات مهم و توسعهمحور منطقه دانست و خاطرنشان کرد: راهاندازی ناحیه صنعتی با توجه به ظرفیتهای کشاورزی، صنایع وابسته، حملونقل و موقعیت جغرافیایی بخش، میتواند زمینه اشتغال پایدار جوانان، رونق تولید و توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کند.
