به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری بخش آبپخش با اشاره به اجتماعات مردمی که شب ها در تمامی سطح شهرستان برگزار می شود ، گفت: این حضور مردم نشان از آگاهی، شهامت و ادای دین به شهدای جنگ رمضان است.

فرماندار دشتستان ادامه داد : مردم در این شب ها با حضور خود در تجمعات بار دیگر به دنیا ثابت کرده اند ، که همه متحد، پشت نظام ، رهبری معظم و نیروهای نظامی ایستاده اند.

وی خدمت‌رسانی مؤثر و بهنگام را مهم‌ترین اولویت دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: مردم در صحنه‌های مختلف همراهی خود را نشان داده‌اند و مسئولان موظف‌اند پاسخگوی مطالبات آنان باشند.

دشتی بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های بخش آبپخش و رفع ناترازی‌های انرژی در بخش آبپخش تأکید کرد و خواستار رفع مشکل،تعامل و تسهیل در واگذاری انشعابات آب و برق برای مردم این بخش شد.

فرماندار دشتستان همچنین اشاره ای به محصور شدن شهر آبپخش و کاهش زمین برای ساخت مسکن در این شهر کرد و با تاکید بر همکاری های لازم در خصوص اعطای زمین و ساخت مسکن در قالب نهضت ملی در شهر آبپخش را خواستار شد .

فرماندار دشتستان پیش از حضور در جلسه شورای اداری بخش آبپخش ،از پروژه عمرانی در حال ساخت بوم گردی، ساختمان بخشداری و سالن اجتماعات آموزش و پرورش بازدید و دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات این پروژه ها را صادر کرد.

در ابتدای نشست شورای اداری بخشدار آبپخش و امام جمعه بخش به بیان مشکلات، کمبودها و نیازهای بخش پرداختند.