۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷

فرماندار دشتستان: زیرساخت‌های بخش آبپخش توسعه می‌یابد

بوشهر-فرماندار دشتستان بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های بخش آبپخش تأکید کرد و خواستار تسهیل در واگذاری انشعابات آب و برق برای مردم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری بخش آبپخش با اشاره به اجتماعات مردمی که شب ها در تمامی سطح شهرستان برگزار می شود ، گفت: این حضور مردم نشان از آگاهی، شهامت و ادای دین به شهدای جنگ رمضان است.

فرماندار دشتستان ادامه داد : مردم در این شب ها با حضور خود در تجمعات بار دیگر به دنیا ثابت کرده اند ، که همه متحد، پشت نظام ، رهبری معظم و نیروهای نظامی ایستاده اند.

وی خدمت‌رسانی مؤثر و بهنگام را مهم‌ترین اولویت دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: مردم در صحنه‌های مختلف همراهی خود را نشان داده‌اند و مسئولان موظف‌اند پاسخگوی مطالبات آنان باشند.

دشتی بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های بخش آبپخش و رفع ناترازی‌های انرژی در بخش آبپخش تأکید کرد و خواستار رفع مشکل،تعامل و تسهیل در واگذاری انشعابات آب و برق برای مردم این بخش شد.

فرماندار دشتستان همچنین اشاره ای به محصور شدن شهر آبپخش و کاهش زمین برای ساخت مسکن در این شهر کرد و با تاکید بر همکاری های لازم در خصوص اعطای زمین و ساخت مسکن در قالب نهضت ملی در شهر آبپخش را خواستار شد .

فرماندار دشتستان پیش از حضور در جلسه شورای اداری بخش آبپخش ،از پروژه عمرانی در حال ساخت بوم گردی، ساختمان بخشداری و سالن اجتماعات آموزش و پرورش بازدید و دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات این پروژه ها را صادر کرد.

در ابتدای نشست شورای اداری بخشدار آبپخش و امام جمعه بخش به بیان مشکلات، کمبودها و نیازهای بخش پرداختند.

کد مطلب 6842302

