گیتی پسند جام قهرمانی را از چنگ صبا درآورد/ ارژن با تفاضل گل سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتسال امروز شنبه برگزار شد و در یکی از مهمترین مسابقات امروز، تیم گیتی پسند موفق شد با نتیجه 5 بر 3 شهرداری تبریز را شکست بدهد و به عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها برسد.

گیتی پسند در حالی به عنوان قهرمانی رسید که صبای قم برای چند هفته متوالی صدرنشین لیگ بود و شانس اول قهرمانی این فصل محسوب می‌شد. با این حال تیم صبا که امروز میهمان شهید منصوری قرچک بود با نتیجه 6 بر 3 مقابل حریفش شکست خورد تا قهرمانی را در آخرین ایستگاه از دست بدهد.

آخرین هفته لیگ برتر فوتسال علاوه بر صدر جدول، در میان تیم‌های انتهای جدول هم با حساسیت زیادی دنبال شد. در حالی که سه تیم ارژن شیراز، هلال احمر تبریز و گاز خوزستان خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس می‌کردند، در نهایت این تیم ارژن شیراز بود که به دسته اول سقوط کرد. ارژن امروز موفق شد فرش آرا را با نتیجه 2 بر یک شکست بدهد ولی با توجه به پیروزی گاز خوزستان مقابل دبیری تبریز و همچنین تساوی هلال احمر برابر میثاق تهران، به خاطر تفاضل گل کمتر راهی دسته یک شد.

نتایج کامل بازی‌های هفته پایانی به شرح زیر است:

* گیتی پسند اصفهان 5 - شهرداری تبریز 3

* شهید منصوری قرچک 6 - صبای قم 3

* هلال احمر تبریز 4 - میثاق تهران 4

* گاز خوزستان یک - دبیری تبریز صفر

* ارژن شیراز 2 - فرش آرای مشهد 1

* راه ساری 2 - شهرداری ساوه 4

جدول رده بندی این دوره از مسابقات لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 گیتی پسند 24 18 4 2 100 46 54+ 58 2 صبای قم 24 18 2 4 124 66 58+ 56 3 شهيد منصوري 23 15 1 7 73 63 10+ 46 4 دبيري تبريز 24 11 4 9 71 69 2+ 37 5 ميثاق تهران 24 10 6 8 83 68 15+ 36 6 شرکت حفاري 24 10 6 8 66 58 8+ 36 7 شهرداري تبريز 24 10 6 8 74 70 4+ 36 8 فرش‌آرا مشهد 24 11 2 11 75 74 1+ 35 9 شهرداري ساوه 23 8 5 10 63 71 8- 29 10 راه ساري 24 7 2 15 67 79 12- 23 11 هلال احمر 24 5 2 17 51 89 38- 17 12 گاز خوزستان 24 5 2 17 60 106 46- 17 13 ارژن شيراز 24 5 2 17 53 101 48- 17

تیم‌های شهید منصوری و شهرداری ساوه یک بازی کمتر نسبت به تیم‌های دیگر دارند که این بازی در روزهای آینده برگزار خواهد شد. به خاطر 13 تیمی بودن لیگ برتر، امسال فقط یک تیم به لیگ دسته اول سقوط می‌کند.