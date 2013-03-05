غفوری فرد: کاندیدای انتخابات می شوم اگر جبهه پیروان از من دعوت کند

حسن غفوری فرد عضو حزب موتلفه اسلامی و نماینده سابق ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاندیدا شدن در سالهای 60 و 80 گفت: من درسالی که مقام معظم رهبری رئیس جمهور شدند کاندیدا شدم اما دلیل آن توصیه آیت الله ربانی بود.

غفوری فرد با بیان دلایل توصیه آیت الله ربانی اظهار داشت: پس از فرار بنی‌صدر آیت الله ربانی گفت که هنوز معلوم نیست امام(ره)ریاست جمهورری یک روحانی را قبول کند و لذا از من خواست تا کاندیدا شوم و گفت چنانچه حضرت امام(ره) آیت الله خامنه‌ای را قبول کرد تو کنار بکش.

غفوری فرد با اشاره به ترور نافرجام مقام معظم رهبری تصریح کرد: علاوه بر آن آیت الله ربانی معتقد بود وجود رقابت برای انتخابات ضروری است، لذا می‌گفت خوب نیست فقط یک نفر کاندیدا شود.

عضو موتلفه اسلامی اما مهمترین دلیل خود برای اعلام کاندیداتوری در سال 60 را در خطر بودن جان کاندیداهای ریاست جمهوری دانست و گفت: در آن زمان به خاطر ترورهای فراوان جان افراد شاخص در خطر بود لذا می‌خواستم کاندیدا شوم تا خطر ترور رهبر انقلاب کمتر شود.

غفوری فرد در ادامه به حضور خود در انتخابات سال 80 اشاره کرد و گفت: در سال 80 نیز بنا به دلایل روشن و موجه در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی نیز کاندیدا و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتم.

وی در واکنش به حضور مجدد خود در انتخابات سال 92 تصریح کرد: حزب جامعه اسلامی ورزشکاران نام من را به عنوان کاندیدا معرفی کرده ولی برای حضور تابع نظر جبهه پیروان هستم.

غفوری فرد با اشاره به اینکه جبهه پیروان نامهای متکی، آل اسحاق و مهندس باهنر را اعلام کرده خاطر نشان کرد: قرار بود به این افراد نفرات دیگری نیز اضافه شود لذا چنانچه جبهه پیروان خط امام و رهبری از من دعوت کند برای کاندیدا شدن آمادگی دارم.