پورمحمدی با کاندیداهای جبهه پیروان مذاکره داشته است نه ائتلاف

کمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به خبرهای منتشر شده مبنی بر تشکیل ائتلاف چهار نفره باهنر، متکی، آل اسحق و پورمحمدی برای انتخابات ریاست جمهوری ، اظهارداشت: کاندیداهای جبهه پیروان با پورمحمدی مذاکراتی داشته اند اما ائتلافی میان آنان صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه پورمحمدی خارج از مجموعه جبهه پیروان است، تصریح کرد: کاندیداهای جبهه پیروان در نامه ای کتبی به جامعتین معرفی شده اند و در ائتلافی بزرگتر که شامل تمام مجموعه های اصولگرایی عضو خواهند شد تا در نهایت از میان کل کاندیداها یک نفر انتخاب شود.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری، افزود: آقای پورمحمدی در یکی از سخنرانی های خود گفته اند که به زودی کاندیداتوری و یا عدم کاندیداتوری ام را اعلام می کنم بنابراین هنوز که تصمیم قطعی برای حضور در انتخابات ندارد چطور عضو ائتلاف شده است.

سجادی در پایان خاطرنشان کرد: جبهه پیروان خط امام و رهبری در راستای وحدت اکثری برای رسیدن به کاندیدای حداقلی حرکت می کند و کاندیداهای این جبهه در ائتلافی بزرگتر که شامل تمام گروههای اصولگرایی است وارد رقابتها خواهند شد.