معرفی کتبی سه کاندیدای جبهه پیروان خط امام و رهبری به جامعه روحانیت

سید کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات اعضای جامعه روحانیت مبارز مبنی بر عدم اعلام کاندیداهای جبهه پیروان به این تشکل گفت: اعلام رسمی انتخاب سه کاندیدا از سوی جبهه پیروان در رسانه ها به نوعی معرفی آنها محسوب می شود و مخاطب ما مجموعه اصولگرایان فعال هستند.

سجادی با بیان اینکه معرفی کاندیداها به جامعتین ( جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) به صورت کلی بوده است، افزود : اگر نیاز به اعلام کتبی به جامعیت روحانیت مبارز باشد ، دبیرخانه جبهه پیروان آن را به صورت مکتوب برای جامعه روحانیت ارسال می کند.

وی درباره هماهنگی ها میان جبهه پیروان و جامعه روحانیت نیز توضیح داد: تاکنون دو جلسه با جامعه روحانیت داشته ایم و برگزاری جلسات آینده در این خصوص منوط به تصمیم گیری جامعه روحانیت و جبهه پیروان است.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: جبهه پیروان از طریق یک مکانیزم و در تعامل با اصولگرایان همسو کاندیدای نهایی خود را معرفی خواهد کرد.

سجادی در پاسخ به این سوال که آیا این سه چهره معرفی شده از سوی جبهه پیروان برای آغاز فعالیت های انتخاباتی منتظر تصمیم گیری جامعتین می مانند، گفت: هر یک از این سه کاندیدا فعالیت های انتخاباتی خود را خواهند داشت و تاکنون سخنرانی هایی نیز داشته اند، اما باید منتظر اعلام رسمی کاندیداتوری این سه نفر باشیم، در نهایت جبهه سازو کار و فرایند رسیدن به کاندیدای واحد را بررسی می کند.

در روز های اخیر اعضای ارشد جبهه پیروان خط امام و رهبری اعلام کرده اند که محمد رضا باهنر ، منوچهر متکی و یحیی آل اسحاق را به عنوان کاندیداهای این جبهه به جامعه روحانیت مبارز ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم معرفی کرده اند تا جامعتین در این خصوص نظر دهند .

همچنین احمد سالک عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با مهر اظهار داشت: جبهه پیروان خط امام و رهبری به جامعه روحانیت کاندیدا پیشنهاد نکرده است.