معرفی کاندیداهای جبهه پیروان کاملا دموکراتیک انجام شد

کمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات بوربور قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه انتخاب سه کاندیدای جبهه پیروان در انتخابات 92 با نظرسنجی از همه اعضا نبوده است، اظهارداشت: از چندماه گذشته از اعضای 15 گانه جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری نظرسنجی صورت گرفت تا کاندیدای مد نظر خود را اعلام کنند.

وی ادامه داد: درنهایت اعضا به حدود 9 نفر رسیدند. در جلسه ای با حضور دبیران کل و قائم مقام احزاب و تشکل ها برگزار شد از این تعداد به سه نفر رای داده شد و آقایان متکی، باهنر و آل اسحاق برای معرفی به اصولگرایان انتخاب شدند. در این جلسه حتی آقایان باهنر و متکی و همچنین دبیر کل حزب موتلفه اسلامی و قائم مقام آن نیز حضور داشتند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری گفت: آقای بوربور در شرایطی نظرسنجی را زیر سوال می برد که آقای میرزا پور نماینده جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی نیز در جلسه حضور داشتند. نظرسنجی کاملا دموکراتیک انجام شد و همه اعضا نظراتشان را ارائه کردند.

سجادی گفت: آقای بوربور در مصاحبه خود گفته است که این افرادی که انتخاب شده اند رای ندارند، سوال این است که ایشان آیا علم غیب دارند که چه کاندیدایی رای دارد؟ همه کاندیداها در فضای آزاد در انتخابات حضور پیدا می کنند و هر کسی که بیشترین رای را کسب کند رئیس جمهور می شود. معقتدم این نوع اظهار نظرها درست نیست.

وی ادامه داد: آقای بوربور همچنین گفته است که نتیجه نظر سنجی کتبی اعلام نشده است، درحالی که نیازی به این کار نیست وقتی سخنگو نتیجه را اعلام می کند همین ملاک است و نباید تشکیک کرد.