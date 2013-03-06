50 هزار قلم داروي قاچاق در ابهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ عليرضا كردلو افزود: پليس در ابهر مصمم براي ريشه كني پديده قاچاق است و طرح هاي مختلفي را از اوايل سال به اجرا گذاشته است.

وی اظهار داشت: حساسيت همه اقشار مختلف جامعه در مبارزه جدي با پديده قاچاق يك امر ضروري است.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر گفت: شب گذشته ماموران در حين گشت زني به يك دستگاه خودرو كاميون مشكوك و به راننده خودرو دستور ايست صادر كردند.

سرهنگ کردلو تاکید کرد: با متوقف شدن خودرو و در بازرسي از داخل آن ، 225 ثوب پوشاک ، 646 ثوب روسري خارجي ، 192عدد لوازم آرايشي،100 جفت کفش خارجي، هزار و 800 متر پارچه ، 8 دستگاه تلويزيون LED 42 اينچ و 50 هزار عدد داروي قاچاق كشف شد.

وی در ادامه افزود: در اين عمليات دو نفر دستگير كه تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

كشف 18 هزار و 124 ليتر روغن خودرو احتكار شده در ابهر

فرمانده انتظامي شهرستان ابهر ، از از كشف 18 هزار و 124 ليتر روغن خودرو احتكار شده خبر داد.

سرهنگ عليرضا كردلو افزود: با كار اطلاعاتي پليس يك انبار بزرك كالاهاي احتكار شده در يكي از روستاهاي شهر ابهر شناسائي شد.

وي تاکید کرد: پليس با شناسائي محل و با هماهنگي هاي به عمل آمده با مراجع قضائي از انبار مذكور بازديد كرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر گفت: در بازرسي از اين انبار 18 هزار و 124 ليتر روغن خودرو احتكار شده كشف و ضبط شد.

كردلو تصريح كرد: در اين زمينه يك نفر دستگير كه تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

وي ، در ادامه از مردم خواست با توجه به فرا رسيدن روزهاي پاياني سال و تعطيلات نوروز توصيه هاي پليس را در خصوص پيشگيري از سرقت جدي بگيرند.