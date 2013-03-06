آماده باش 100 هزار نیروی نامحسوس در نوروز/ توقیف خودروهای تردد کننده در شانه خاکی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی در هشتمین همایش روسای پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای قانون جدید راهنمایی و رانندگی برای پلیس استفاده از بازرسان نامحسوس است. البته این امر هنگامی محقق می شود که این بازرسان درست انتخاب شوند و انگیزه کافی را برای اجرای قانون داشته باشند. افرادی باید به عنوان بازرس انتخاب شوند که فقط برای دریافت کارت اقدام نکرده باشند یا اینکه بخواهند کارت را دریافت کنند تا زمانی که در جایی به علت تخلفات گرفتار شدند با ارائه کارت به نیروهای پلیس از جریمه فرار کنند. به تمامی روسای پلیس استانهای کشور گفته ام که اگر بازرس نامحسوسی از کارت خود سوء استفاده کرد حتما کارتش ضبط شود.

وی با اعلام اینکه برای کاهش تلفات رانندگی حتما باید تغییر راهبرد دهیم تصریح کرد: یکی از اقداماتی که می تواند در کاهش تلفات رانندگی موثر باشد احساس حضور پلیس در تمام نقاط کشور و تمام ساعات روز است. هم اکنون در نقاطی که حضور فیزیکی پلیس، دوربین و کنترل نامحسوس وجود دارد مردم احساس می کنند که رفتارهای آنها تحت کنترل است تخلفات نیز کمتر رخ می دهد. انتخاب بازرس نامحسوس می تواند کمک بسیار خوبی برای پلیس باشد ضمن اینکه راه اندازی سامانه گزارش تخلفات رانندگی از سوی هموطنان نیز در مرحله نهایی قرار دارد و به زودی اجرا می شود.

به گفته مومنی اگر 100 هزار بازرس نامحسوس در پلیس وجود داشته باشند این امر موجب می شود همکار مستقیم به پلیس اضافه شود.

رئیس پلیس راهور خواستار هدفمند کردن گشتهای جاده ای شد و افزود: در گزارشهایی که برای ما ارسال می شود برخی محورها همچون آستارا به انزلی، مینو دشت و دیهوک دارای تصادفات بالایی هستند باید گشت ها به صورت هدفمند انجام شده و تمام نقاط حادثه خیز زیر کنترل پلیس قرار گیرد.

استفاده از کمربند و کلاه ایمنی عامل کاهش تلفات رانندگی

سردار مومنی با بیان اینکه در نوروز سال 91، تلفات 16 درصد کاهش یافت تاکید کرد: یکی از مهمترین دلایل کاهش تلفات استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان عقب خودرو بود. چندی قبل یک خودرو شاسی بلند در شمال کشور واژگون شد که تمامی سرنشینان آن بجز یک نفر که از کمربند ایمنی جان خود را از دست دادند پلیس ا قدامات فرهنگی و تذکرهای خود را در مورد استفاده از کمربند و کلاه ایمنی انجام می دهد اما باید در طرح نوروزی یک مامور استفاده از کمربند ایمنی خودروها را کنترل کنند. ضمن اینکه باید تمامی سرنشینان اتوبوس های بین شهری از کمربند ایمنی استفاده کنند.

کاهش 20 درصدی تلفات با استفاده از کلاه ایمنی و کمربند

وی با بیان اینکه 20 درصد تلفات با استفاده از کلاه ایمنی و کمربند کاسته می شود، گفت: کلاه ایمنی باید در درون شهرها و جاده ها استفاده شود. هم اکنون در یک طرف 20 درصد از تصادفات منجر موتورسیکلت وجود دارد و علت مرگ 70 درصد موتورسواران ضربه به سر است.

وی گفت: طبق قانون 170 کد تخلف برای برخورد پلیس مشخص شده است اما ماموران باید در طرح نوروز به صورت ویژه با 20 تخلف حادثه ساز برخورد کنند. در ایام نوروز 80 درصد تصادفات به دلیل سرعت زیاد، انحراف به چپ و خستگی و خواب آلودگی رخ داد ضمن اینکه استفاده از تلفن همراه در طرح نوروزی امسال یکی از خطوط قرمز پلیس محسوب می شود.

مدیریت سرعت در نوروز

مومنی با اعلام اینکه در نوروز باید سرعت خودروها را کاهش دهیم، خاطر نشان کرد: یکی از وظایف ماموران پلیس در طرح نوروزی مدیریت سرعت و کاهش آن است. سرعت متوسط در طرح نوروزی باید کاهش یابد که این امر با حضور پیشگیرانه پلیس محقق می شود.

مومنی گفت: برای طرح نوروزی امسال یک سوم به ظرفیت پلیس در نوروز اضافه می شود البته روسای پلیس راهور استانها و پلیس راه باید آموزش های لازم را به نیروهای کمکی داده و آنها را توجیه کنند.

توقیب خودروهای حرکت کننده در شانه خاکی

رئیس پلیس راهور با بیان اینکه برخی از رانندگان به علت ایجاد ترافیک هنگام رفت یا بازگشت از سفر نوروزی اقدام به حرکت در مسیر مقابل یا شانه خاکی می کنند افزود: این امر باعث مسدود شدن راه می شود. علاوه بر اطلاع رسانی و توقیف خودروهایی که در شانه خاکی تردد می کنند باید تیم های ویژه ای برای جلوگیری از قفل شدن جاده ها پیش بینی شود.

توقیف خودروها بر اساس قانون

سردار مومنی با بیان اینکه در گذشته پلیس اجازه توقیف خودروها را نداشت اما در قانون جدید می تواند به مدت 72 ساعت خودروهای متخلف را توقیف کند به ماموران پلیس توصیه کرد اگر راننده ای در نوروز کمربند خود را نبسته بود یا سرعت غیر مجازش زیاد نبود نباید خودرو توقیف شود و فقط باید اعمال قانون شود. باید از اختیازاتی که در اختیار پلیس هست به بهترین نحو استفاده اما هیچ مجرمی نباید فرار کند. راننده ای که اقدام به حرکات مارپیچ کرده و داشتن 50 کیلومتر بیش از سرعت مجاز باید خودروشان توقیف شود. ما دلمان برای تمامی رانندگان می سوزد و برای سالم ماندن آنها تلاش می کنیم. پلیس مهربان است اما خود رانندگان نیز باید دلشان بسوزد. ماموران پلیس در طرح نوروزی باید بجا و درست جریمه کرده و این امر هیچ منافاتی با احترام و اقتدار ندارد. پلیس باید دارای اقتدار باشد اما در نهایت ادب و احترام با مردم سخن بگوید.

سردار مومنی در ادامه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه در طرح نوروزی 100 هزار پلیس نامحسوس در آماده باش خواهند بود گفت: از آنها برای برخورد با تخلفات استفاده می کنیم تا فضا را برای تعداد اندکی از متخلفان که می خواهند باعث بروز تصادفات فوتی شوند برخورد کنیم.

وی ایمنی خودرو و اتکا به تخلفات حادثه ساز را خط قرمز پلیس در طرح نوروزی دانست و تاکید کرد: داشتن معاینه فنی، ایمنی کامل و تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت غیر مجاز، سبقت و انحراف به چپ خط قرمز پلیس است. از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی در نوروز جلوگیری می کنیم و از هم اکنون به هموطنان توصیه می کنم که تا قبل از آغاز سفرهای نوروزی برای دریافت معاینه فنی خودرو اقدام کنند.

وی با بیان اینکه آشکار سازی نقاط حادثه خیز در جاده های کشور در دستور کار قرار دارد تصریح کرد: هم اکنون بیش از 2 هزار نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد که برای طرح نوروزی باید آشکار سازی این نقاط انجام شود.

وی در مورد کارشکنی برخی شرکت های بیمه در پرداخت خسارت گفت: قانون مشخص کرده است که بیمه موظف است تا سقف تعیین شده بدون کروکی پلیس در تصادفات سازشی خسارت پرداخت کند. از بیمه گذاران می خواهیم همانگونه که به آسانی پول را هنگام بیمه کردن دریافت می کنند به همان صورت نیز خسارت بدهند.

بیمه ها نباید موانع زیادی را برای رانندگان بوجود بیاورند

مومنی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برخورد با خودروهای سنگین حادثه ساز، تاکید کرد: دوره بازآموزی رانندگان خودروهای سنگین به ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر را به اجرا در آوردیم و اگر راننده حمل و نقل عمومی مسافر در تصادف منجر به فوت و جرح مقصر شناخته شود دفترچه اش باطل می شود ضمن اینکه اگر این خودروها اگر دو تخلف حادثه ساز را انجام دهند خودروشان 72 ساعت توقیف می شود.