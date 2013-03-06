به گزارش خبرنگار مهر، با برنامه ریزی اداره کل ورزش و جوانان استان قم مجمع جدید انتخابات هیئت تنیس روی میز قم شامگاه سه‌ شنبه با حضور دبير فدراسیون تنیس روی میز و مدیر کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد و سرانجام عباس اشعری فر به عنوان رئیس جدید هیئت تنیس روی میز قم انتخاب شد.

در حالی که آخرین مجمع انتخابات هیئت ورزش‌های همگاني استان قم در چهار سال گذشته، عباس اشعری فر را به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب کرده بود، با پایان دوره چهارساله بار دیگر انتخابات این هیئت برگزار شد و بدین ترتیب یک بار دیگر اشعری فر رئیس جديد هیئت تنیس روی میز استان قم شد.

با توجه به پايان دوره چهار ساله قبل ریاست اشعری فر در هیئت تنیس روی میز استان قم، با تصمیم فدراسیون تنیس روی میز کشورمان و آمادگی اداره کل ورزش و جوانان استان قم، انتخابات این هیئت در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد و 17 نفر واجد شرايط راي دادن بودند.

بدین ترتیب و بر اساس هماهنگی های انجام شده بین این اداره کل و فدراسیون تنیس روی میز، مجمع جدید انتخابات هیئت تنیس روی میز استان قم در حالی که به انجام رسید که این مجمع تنها یک کاندیدا داشت و در نهایت عباس اشعری فر رئیس جدید این هیئت شد.

در این مجمع تمامی اعضای واجد شرايط راي دادن حاضر بودند و بدين ترتيب 17 نفر رای خود را به گلدان جمع آوری آراء انتخابات رئیس جدید هیئت تنیس روی میز استان قم انداختند که در نهایت 15 راي به نام عباس اشعری فر رئیس جدید این هیئت در آمد و وی رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم شد و برای مدت چهار سال این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت.

این در حالی است که شركت كنندگان در اين مجمع دو راي را به صورت سفيد به گلدان جمع آوري آراء انداختند و تنها کاندیدای احراز ریاست هیئت تنیس روی میز استان قم که از جمله رشته های ورزشی موفق قم در چند سال اخیر بوده، به عنوان رئیس جدید این هیئت چهار سال دیگر فعالیت خواهد کرد.

اشعری فر در حالي رئيس جديد هيئت تنیس روی میز استان قم شد كه در اين مجمع زارعی رئيس فدراسيون تنیس روی میز حضور نيافته بود و به جاي وي باقری دبيري فدراسيون حضور داشت، ضمن اينكه گزارشي از مهمترين برنامه‌هاي اشعری براي دوره جديد چهار ساله رياست وي در اين هيئت نيز در حضور حاضرين در مجمع ارائه شد.