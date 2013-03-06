زنگ آغاز جشن نیکوکاری نواخته شد/ جشن نیکوکاری در 100 هزار مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی هاشمی قائم مقام سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) صبح چهارشنبه در مراسم آغاز جشن نیکوکاری عید نوروز که در مجتمع آموزشی نور واقع در منطقه 6 تهران برگزار شد، گفت: در حال حاضر بیش از 8 میلیون نفر به نوعی از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند.

وی افزود: در حوزه فرهنگی بیش از 600 هزار دانش آموز و همچنین 100 هزار دانشجو از خدمات کمیته امداد بهره مند شده اند.

هاشمی با بیان اینکه تعدادی از مدرسین، قضات پزشکان و نمایندگان مجلس از تحت پوششان کمیته امداد بوده اند، توضیح داد: هم اکنون بسیاری از پزشکان و قضات خود از فرزندان تحت پوشش کمیته امداد بوده اند.

وی تصریح کرد: جشن نیکوکاری در بیش از 100 هزار مدرسه در سراسر کشور برگزار می شود. ضمن آنکه کمکهای مردمی به هر مدرسه در همان مدرسه هزینه خواهد شد.

هاشمی با اشاره به اینکه خیر و برکت کمک های مردمی همواره بیشتر از کمک های دولتی بوده ادامه داد: هم اکنون بسیاری از مردم در مناطق محروم نیازمند این کمک های مردمی هستند و امیدواریم با کمک یکدیگر نوروز خوبی را برای آنها نیز در پیش رو داشته باشیم.

وی در پایان گفت: در زلزله آذربایجان شرقی 1700 خانه ای که خانواده های آنها تحت پوشش کمیته امداد بودند تخریب شد. کمیته امداد هم اکنون سرپناه 1500 خانواده را تامین کرده است.

در ادامه این مراسم هوژابری معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت های گسترده کمیته امداد گفت: همواره همه کارهای خوب از مدرسه آغاز می شود چرا که به گفته مقام معظم رهبری سنگ بنای آینده کشور مدارس هستند.

وی افزود: در سال گذشته 11 میلیارد و 100 میلیون تومان در جشنهای نیکوکاری کمک شد که این همه نشان دهنده همدلی و همدردی ایرانیان است.

در پایان این مراسم نیز مسئولین کمیته امداد، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران کمکهای خیرخواهانه خود را به صورت وجه نقد در صندوقهای جشن نیکوکاری انداختند.