تشكيل ستاد مردمي پيشگيری از وقوع جرم در استانهای كشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عليرضا صدر حسيني روز چهارشنبه در جلسه معاونان پيشگيري از وقوع جرم دادگستريهاي سراسر كشور از تشكيل هسته هاي كوچك و بزرگ براي پيشگيري از وقوع جرم خبر داد و گفت: بهتر است هسته ها را در قالب ستاد همكاري هاي فرهنگي و اجتماعي مردمي تعريف كنيم. معاونان پيشگيري از وقوع جرم استانها تلاش كنند اين ستادها تشكيل شود. البته در دوران رياست قبلي قوه قضائيه اين ستادها تعريف شده بود ولي وقتي بررسي كرديم متوجه شديم تنها 5 جلسه فراقوه اي برگزار شد و در استانها هم شكل نگرفت.

وي افزود: معاونان بايد با تعامل و حلسات با بهزيستي، شهرداري، كميته امداد، روحانيون و غيره فعاليتهاي اجرايي را مديريت كنند. شما نمي توانيد فعاليت اجرايي داشته باشيد ولي مي توانيد با جمع كردن دستگاههاي مسئول فعاليتها را متمركز و هماهنگ كنيد. اينگونه ستادها مي شود ستادمركزي فعاليتهاي مردمي در شهرستان و آثار خوبي خواهد داشت.

معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در مورد بودجه استانها هم گفت: گزارشهايي كه به رسيده نشان مي دهد كه در برخي استانها بودجه در اختيار معاونت پيشگيري از وقوع جرم قرار گرفته و در برخي خير كه بايد بودجه متمركز در استانها داشته باشيم. حجت الاسلام صدر حسيني همچنين از معاونان پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استانها خواست شغلهاي ديگر را كنار گذاشته و در اين شغل كار كنند.