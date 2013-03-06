موادمخدر همچنان جرم و آسیب نخست کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلیرضا صدر حسینی در حاشیه گردهمایی معاونین پشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستری ها در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وضعیت بودجه و تعامل بین دستگاهها برای پیشگیری از وقوع جرم گفت: هر سال بودجه پیشگیری از وقوع جرم در لایحه بودجه توسط دولت پیشنهاد شده و مجلس تصویب می کند و این بودجه به تمامی دستگاهها اختصاص داده می شود و قرار است بر حسب وظایف و ماموریت هر دستگاه این بودجه تعلق بگیرد البته با توجه به مشکلات اقتصادی که داریم سال آینده مشکلاتی در این اعتبارات وجود خواهد داشت.

وی افزود: در دو سال اخیر کارهای خوبی انجام شده و شوراهای پیشگیری از وقوع جرم استانی توانسته اند با تعامل 20 دستگاه اقدامات لازم را انجام دهند و بدون الزام قانونی این تعاملات وجود دارد البته منتظر تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم هستیم تا کار قانونی پیش برود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه کدام جرم کشور در اولویت پیشگیری قرار دارد، گفت: قوه قضاییه و مرکز آمار و اطلاعات دستگاه قضا 10 جرم نخست را اعلام کرده است و مواد مخدر در رده پایین قرار دارد ولی به طور مستقیم یا غیر مستقیم همچنان مواد مخدر در رتبه جرائم و آسیب های اجتماعی قرار دارد.

صدرحسینی در پاسخ به اینکه آیا اعدام پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود، گفت: اعدام تنها راه نیست و در کنار راههای دیگر مانند کیفرهای سخت می تواند تاثیر گذار باشد. در این نشست با معاونین پیشگیری از وقوع جرم استانها هم فکری می کنیم تا بهترین راه کارها و روش ها مناسب برای تعامل با دستگاهها در بحث پیشگیری از وقوع جرم انجام شود.